Le Fluide Très Haute Protection SPF50+ Vinosun by Caudalie

Il Laboratorio di Formulazione Naturale Caudalie ha raccolto la sfida di creare un solare ad alta protezione dalla texture ultraleggera e invisibile sulla pelle. Nasce cosi Fluide Très Haute Protection SPF50+ Vinosun, un fluido piacevole da applicare, ideale per l’uso quotidiano. Senza profumo. L’odore dei filtri svanisce dopo pochi istanti. Applicato dopo la skincare routine e utilizzato come base per il trucco, protegge efficacemente dagli effetti dannosi dei raggi solari (UVA, UVB e foto-invecchiamento). La formula, arricchita da un complesso antiossidante polifenolico brevettato, blocca i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce.

Un solare senza ossibenzone e senza octinoxato, che unisce quattro filtri ad ampio spettro per proteggere la pelle e rispettare l’ambiente con una formula altamente biodegradabile e non tossica per l’ecosistema marino. Dermatologicamente testato e adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. La confezione è in plastica riciclata e riciclabile al 100%, in modo da ridurne l’impatto ambientale.

Sin dalla sua fondazione, Caudalie dimostra la volontà di agire per l’ambiente, con formule sempre più clean e naturali, packaging più ecoresponsabili e un impegno costante alla riforestazione con l’Associazione l’1% for The Planet.

