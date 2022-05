La nuova collezione mare Calzedonia Mini Me

- pubblicità -

Calzedonia dedica la collezione mare Mini Me a tutta la famiglia. Mamma, papà e bimbi indossano l’estate con costumi da bagno nelle stesse fresche fantasie declinate in diverse forme e modelli. La collezione, allegra e colorata, offre un’ampia scelta che soddisfa tutti i gusti: tinte unite color block, fantasie, stampe marine e jungle, e nuovi tessuti tra cui la spugna e il crochet super di tendenza.

La collezione Mini Me di Calzedonia si arricchisce inoltre di un accessorio esclusivo. Infatti con una spesa minima di 70 euro si riceverà in regalo (fino ad esaurimento scorte) la borsa mare pratica e di tendenza. Per un’estate da vivere in famiglia.

