Collezione di orologi Code One di Adidas Originals

La nuova linea di orologi Code One di Adidas Originals esprime i valori di essenzialità e praticità caratteristici del celebre marchio sportivo attraverso inediti segnatempo dalle linee semplici e pulite. Materiali diversi, colori e texture si incontrano e si mixano, animando una collezione dalle infinite sfaccettature declinata in due dimensioni, 38 e 35 mm.

Modelli sportivi che si distinguono per il design minimal e classicheggiante e che non nascono per assecondare le mode, piuttosto per portare uno stile unico al polso di chi li indossa. Leitmotiv della collezione, la forma rotonda della cassa e il quadrante essenziale sul quale l’ora è scandita dalle lancette di ore, minuti e secondi e indici lineari, per un’ampia e chiara lettura del tempo.

Con cassa del diametro di 38 mm e bracciale in maglia d’acciaio, i segnatempo sono proposti nella versione con quadrante bianco e indici e lancette di colore blu. Spicca la lancetta dei secondi blu anche sul modello con quadrante, cassa e bracciale color “canna da fucile”. Chiude la trilogia dei segnatempo d’acciaio una versione dal look prezioso, interamente color oro giallo.

Gli orologi sono proposti anche in una versione più “casual” che monta il cinturino di silicone, pratico e confortevole. Il cinturino nero completa il segnatempo con cassa d’acciaio e quadrante bianco con lancetta dei secondi blu; il modello con cassa color canna da fucile e quadrante bianco monta un cinturino azzurro come la lancetta dei secondi. Gli indici e le lancette di colore blu sono un chiaro collegamento al colore iconico del brand.

www.adidas.it/orologi