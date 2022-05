Il nuovo Ombre Éclat Liquide by Sisley Paris

- pubblicità -

Dopo la saga dei Phyto-Eye Twist e il successo di Les Phyto-Ombres, Sisley Paris presenta Ombre Éclat Liquide, una collezione di 6 ombretti dalla texture fluida e dai colori vibranti che riveste lo sguardo di un velo splendente, fresco e luminoso, per 8 ore + 2 finish (satinato o pailleté). Ricche di pigmenti iridescenti, le 6 nuance della collezione sono pure, intense e catturano la luce per diffonderla meglio. Ombre Éclat Liquide può essere indossato da solo, in maniera uniforme sulla palpebra mobile, oppure combinato e sovrapposto a piacere, per una copertura modulabile e delicata. Può anche essere applicato per un tocco di luce sull’arcata sopraccigliare.

La texture fluida, leggera e ultra confortevole degli Ombre Éclat Liquide è facile da lavorare e stendere. Setosa e cremosa, lascia sulla pelle una delicata sensazione di freschezza e si fonde immediatamente con la palpebra per una lunga tenuta fino a 8 ore con effetto no-transfer. Il suo applicatore in spugna permette un’applicazione omogenea sia per stendere l’ombretto sia per sfumarlo. Il prodotto può essere applicato anche con il dito o il pennello; la texture si lavora facilmente. Il colore si modula a seconda dell’intensità desiderata, usandolo da solo o sovrapponendolo ad altre nuance.

