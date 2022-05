The Bridge presenta Arianna, il secchiello in paglia di Vienna

- pubblicità -

Protagoniste della collezione SS22 di The Bridge, due borse a secchiello eleganti e in due varianti colore. Il secchiello Arianna è un prezioso manufatto della migliore artigianalità fiorentina e abbina, con un gusto squisitamente estivo, la paglia di Vienna all’inconfondibile cuoio toscano pieno fiore conciato al vegetale di The Bridge. Come quest’ultimo, la paglia di Vienna è un materiale naturale e viene realizzato utilizzando una fettuccia di rattan intagliata a mano e intrecciata su telai manuali.

La preparazione e la lavorazione della fibra sono processi artigianali, pertanto ogni eventuale difformità e apparente difettosità deve essere considerata una particolarità dell’articolo, espressione dell’unicità e naturalità del prodotto.

