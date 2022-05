VeraLab e DoDo presentano il bracciale DoDo Loves Fagiane

- pubblicità -

VeraLab, il brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi, presenta un’esclusiva collaborazione con DoDo per lanciare un messaggio forte sui temi della sostenibilità e dell’inclusività. Nasce così il bracciale in edizione limitata DoDo loves Fagiane.

Realizzato nei toni del rosa con rondelle in plastica riciclata, intervallate da dettagli in argento, il bracciale rivela una piastrina in argento con pois a smalto. Un accessorio per vivere l’estate con energia e per contribuire alla salvaguardia del Pianeta; un dettaglio distintivo della community VeraLab.

Il progetto ha preso forma da una visione comune e da una condivisione di valori fra VeraLab e DoDo, il marchio del gruppo Pomellato che è nato nel 1994 con collezioni di gioielli ispirate alla natura, per dare un segnale sull’importanza della sostenibilità ambientale, sull’inclusività e sul rispetto della libertà di espressione personale.

Con questa collaborazione Cristina Fogazzi continua a farsi portavoce di temi di grande attualità, dimostrando di aver saputo attuare un modello d’impresa contemporaneo, dinamico e di successo.

