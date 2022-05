Mediterranea presenta la nuova Linea Natura alla Lavanda

- pubblicità -

Mediterranea sceglie uno dei profumi principi del Mediterraneo per la nuova linea Natura: la LAVANDA. Pianta dalle infinite virtù è definita l’essenza rilassante per eccellenza, con proprietà balsamiche e potere lenitivo. Una vera e propria sferzata di benessere per corpo e mente.

La linea Natura è composta da quattro prodotti:

Lavanda Acqua Profumata 100ml – idratante, dona un profondo relax al corpo e alla mente. Vaporizzare sui tessuti o sul cuscino prima di andare a dormire, per essere avvolti dalla sua delicata fragranza, dall’aroma rilassante. Contiene estratti bio di lavanda, passiflora, viola e Olio di Oliva.

Lavanda Bagno Doccia 250ml – rilassante e avvolgente arricchito con attivi idratanti, emollienti e dermopurificanti. Lascia la pelle morbida, idratata e la sua gradevole fragranza dona un profondo relax al corpo e alla mente. Contiene estratti bio di lavanda, passiflora, viola e Olio di Oliva.

Lavanda Crema Mani 75ml – una soffice crema per le mani nutriente e delicata. Idrata e ammorbidisce la pelle creando una barriera protettiva grazie agli estratti bio di lavanda, passiflora e Olio di Limnanthes.

Lavanda Detergente Mani 300ml – sapone liquido che con la sua piacevole schiuma avvolge le mani permettendo una detergenza delicata ma profonda. Non secca la pelle, lasciandola pulita e morbida.

Contiene estratti bio di lavanda, passiflora, viola e Olio di Oliva. Tutta la linea è formulata con almeno il 97% di ingredienti naturali.

www.mediterranea.it