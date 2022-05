- pubblicità -

Si svela sin dai primi accordi solari nell’Eau de Parfum Gabrielle Chanel, quindi si afferma nell’intensità delle note voluttuose di Gabrielle Chanel ESSENCE. Oggi, lo spirito libero e appassionato di GABRIELLE CHANEL risplende in una nuova interpretazione, audace e intensa: Gabrielle Chanel PARFUM.

“GABRIELLE CHANEL parfum è l’interpretazione più preziosa di GABRIELLE CHANEL. Una fragranza floreale da indossare sulla pelle come un gioiello.” Olivier Polge, Parfumeur-Créateur della Maison CHANEL.

Nel 2022, la linea Gabrielle Chanel riafferma la propria personalità attraverso una nuova creazione, in cui si uniscono tutti i fiori che hanno determinato il successo della fragranza: il gelsomino con le sue note intense, l’ylang-ylang fruttato e luminoso, il fiore d’arancio fresco e frizzante e la tuberosa di Grasse morbida e avvolgente.

Gabrielle Chanel Parfum si distingue per la sua composizione olfattiva ricca e intensa, che rivela all’istante le sue note di cuore. Nessuna distrazione, nessun ostacolo all’espressione della fragranza. La tuberosa, uno dei fiori più profumati del mondo vegetale, è presente in una proporzione straordinaria e domina la composizione. Amplificato dall’estratto di vaniglia e dal legno di sandalo, che dona una sensazione di confort, il cuore floreale si evolve in un ricordo deciso, armonioso e incredibilmente sensuale.

Racchiuso nell’iconico flacone dalle linee essenziali, Gabrielle Chanel Parfum afferma la propria unicità grazie a una nuova gestualità risolutamente moderna: si vaporizza infatti grazie a un erogatore estremamente preciso, per un’applicazione mirata e delicata sui punti di pulsazione.

Tra le tre interpretazioni di Gabrielle Chanel la Maison mette a disposizione della consumatrice il nuovo formato Twist & Spray di Gabrielle Chanel Essence, un elegante accessorio da portare sempre con sé. Pratico da tenere in borsa, semplice e intuitivo da utilizzare, GABRIELLE CHANEL ESSENCE Twist & Spray consente di indossare la firma voluttuosa e avvolgente della fragranza in qualsiasi momento della giornata.

