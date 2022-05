Aurora Penne presenta la nuova collezione “Viaggio segreto in Italia”

- pubblicità -

La storica Manifattura Aurora si propone di guidare gli amanti della bella scrittura alla scoperta di zone meravigliose e nascoste, in un viaggio “segreto” lungo la penisola italiana. Un viaggio attraverso l’Italia per farvi conoscere luoghi meravigliosi ed insoliti. Aurora condurrà gli appassionati nei posti più nascosti della nostro magnifico Paese, facendo scoprire loro il Segreto e le tradizioni di 8 città italiane.

Attraverso l’inedita collezione di penne stilografiche “Viaggio segreto in Italia”, il brand esplora e racconta luoghi fatti di storie, tradizioni e aneddoti ancora sconosciuti e segreti, toccando 8 diverse città del Bel Pease.

Ogni tappa sarà accompagnata da una musica che vi farà vivere l’atmosfera del luogo, tramite un QR code inserito all’interno del prezioso astuccio, che permette di avere sempre a disposizione la playlist propria della Collezione Viaggio Segreto in Italia.

La prima tappa del Viaggio Segreto di Aurora è Matera, una delle città ancora abitate più antiche al mondo e per questo piena di fascino e cultura. Ad ispirare l’edizione limitata di 888 esemplari sono i suoi segreti più nascosti, come la grande cisterna sotterranea di acque piovane e sorgive che approvigionava d’acqua la città, tenuta in funzione fino al 1920. Scoperta nel 1991 durante i lavori di riqualificazione del centro storico, la cisterna risale al XIX secolo, periodo in cui fu interamente scavata a mano nella tenera roccia sedimentaria ricca di conchiglie fossili.

Le tonalità delle conchiglie fossili, della pietra e delle rocce di questo ritrovamento storico e quelli dell’acqua d’oltremare si fondono nella linea di strumenti di scrittura dedicata al Segreto di Matera, colorazioni che sono evocate dall’inchiostro turchese. Ad arricchire la creazione, un prezioso acquerello che riproduce uno scorcio della città figurandosi come una cartolina ricordo di viaggio. Il design della penna stilografica riproduce i profili iconici della linea 88, riprendendo le linee progettuali originarie per cui ancora oggi il marchio è riconosciuto.

Con corpo e cappuccio in Auroloide screziata turchese e bianca e finiture cromate, gli strumenti di scrittura montano un pennino in oro massiccio rodiato 18 carati, prodotto all’interno della Manifattura Aurora. Alla base del cappuccio, l’anello riporta il logo Aurora.

Le penne stilografiche “Viaggio Segreto in Italia” sono custodite all’interno di un elegante astuccio in legno laccato nero con speciale guaina che rappresenta uno scorcio della città e del suo segreto.

