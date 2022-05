- pubblicità -

Invisible Sunstick SPF 50+ di Anne Möller è l’arma segreta della pelle che, nel pratico formato stick, permette un’applicazione precisa e sicura, indispensabile sui punti più delicati ed esposti del viso e del corpo. La soluzione ideale per schermare nei, cicatrici, e proteggere i tatuaggi senza coprirli. Previene la formazione di rughe e macchie solari, protegge dai raggi UVA, UVB, IR e dalla luce blu offrendo una protezione multi-attiva anche contro lo stress ossidativo causato dall’inquinamento atmosferico e l’insulto tossico di idrocarburi e metalli pesanti.

- Pubblicità -

È un prodotto all-in-one fragrance free, SPF 50+, resistente all’acqua e al sudore. La forma solida è estremamente leggera e non lascia tracce di unto né le classiche striature bianche dei prodotti con un alto SPF. Oltre al magico cocktail di attivi della Global Defense Technology™ specifico per i prodotti solari della linea Non Stop di Anne Möller, il nuovo Invisible Sunstick contiene un derivato naturale dell’olio di cocco che nutre la pelle senza renderla lucida e oleosa. La formula contiene anche un alto dosaggio di Vitamina E, un potente antiossidante cutaneo.

Approfonditi test di laboratorio dimostrano che Invisible Sunstick preserva la stabilità dei pigmenti dei Tattoo impedendone lo scolorimento. Dai test in vitro risulta che migliora la resistenza cellulare all’inquinamento atmosferico e incrementa la protezione dal danno ossidativo del 45,1%.

- Pubblicità -

www.annemoller.com