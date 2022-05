La capsule collection estiva di Gant realizzata con Liberty Fabrics

- pubblicità -

GANT, il marchio di abbigliamento sportivo con 73 anni di storia, è orgoglioso di annunciare il lancio di una nuova capsule collection realizzata con l’intramontabile brand Liberty Fabrics in grado di abbinare il classico fascino londinese allo stile rilassato dello sportswear americano. Spaziando da morbidi maxi-dress a versatili camicie button-down, questa collezione offre la combinazione perfetta per un guardaroba estivo capace di affrontare le giornate più calde in città così come al mare.

“Lavorare con un marchio storico come Liberty Fabrics è incredibilmente stimolante per GANT”, dichiara Christopher Bastin, il Global Creative Director del brand. “Il modo in cui trattano la loro storia e il loro patrimonio è lo stesso in cui noi trattiamo il nostro”.

Bastin aggiunge: “Liberty Fabrics è nota per i suoi iconici motivi floreali, ma per questa collezione abbiamo deciso di immergerci a fondo nel loro archivio per vedere quali altre fantasie erano disponibili. Il risultato è un mix eclettico di modelli e silhouette che invocano quello spirito libero tipico della fine degli anni ’60 e dei primi anni ’70”.

La collezione in 13 pezzi presenta un mix variegato tra stampe Liberty vintage e altre più contemporanee incorporando tessuti di prima qualità come la seta pura, le miscele di seta e il rinomato Tana Lawn™ di Liberty Fabric, un tessuto fine e resistente famoso per la sua sensazione di freschezza al pari della seta.

