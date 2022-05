Estate con il Familix Nature Programme ai Familienhotels Südtirol

- pubblicità -

Esplorazioni e avventure nella natura con il Familix Nature Programme. L’estate ai Familienhotels Südtirol con le proposte degli hotel Huber e Biancaneve per diventare dei piccoli Indiana Jones.

- Pubblicità -

Un’estate da veri esploratori con Familix Nature Programme dei Familienhotels Südtirol che promette ai bambini, ospiti degli hotel Huber in Val Pusteria e Biancaneve in Val Gardena, emozioni alla scoperta della natura. Il programma prevede itinerari per scovare le tane degli animali e per costruire casette per gli uccelli, hotel per gli insetti e capanne con il materiale che la natura stessa offre. Solo per i bambini dai 7 anni in su l’occasione di vivere fuori una notte senza genitori, accompagnati da educatori e guide professioniste, per conoscere e apprezzare il mondo naturale notturno e vivere una vera avventura.

In Alto Adige avventure ed esperienze indimenticabili attendono le famiglie che trascorreranno l’estate in una delle strutture dei Familienhotels Südtirol. Immersi nella bellezza del paesaggio alpino e dolomitico, tra i pascoli, nei boschi e per le ampie valli. Le famiglie possono scegliere tra escursioni e sport all’aperto e un ricco programma di attività per i piccoli ospiti degli hotel Huber in Val Pusteria e Biancaneve in Val Gardena. Ella e Max, i due giovani esploratori protagonisti del Familix Nature Programme che le 25 strutture dei Familienhotels Südtirol propongono ogni anno, invitano i bambini e i ragazzi a vivere un’avventura da piccoli Indiana Jones.

- Pubblicità -

A Valles il Familienhotel Huber accoglie le famiglie in un mondo ricco di stimoli per genitori e bambini. Dopo una giornata trascorsa in giro tra escursioni di trekking e in bicicletta, i genitori possono regalarsi momenti di relax nella SPA, mentre i piccoli e i ragazzi possono scegliere tra il mondo acquatico con il grande scivolo, il parco avventura, la fattoria didattica e il fienile dei giochi. Il Familix Nature Programme 2022 del quattro stelle della famiglia Stolz, curato dalla responsabile dell’animazione Petra Lobis, comprende attività per bambini dai 3 ai 6 anni e giovani dai 7 anni in su. Nel tempo dell’esplorazione nel bosco, bambini e ragazzi si cimentano in diverse attività creative utilizzando tutto ciò che la natura offre.

Ed ecco allora che, dalle piccole mani e dall’estro creativo degli artisti, si materializzano oggetti unici: mandala, quadri pieni di fantasia, piccoli pezzi di legno decorati come se fossero delle opere d’arte. Per chi ama lavorare con la pasta di sale, viene data una nuova anima ai tronchi facendo rivivere ogni albero. Ma c’è anche una parte più da bosco incantato, in quanto i bambini possono costruire le casette dei folletti, mentre i più grandicelli intagliare legni e costruire archi e frecce o creare oggetti utilizzando e lavorando pezzi di corteccia. Per tutti, il gioco del memory della natura, ovvero un’attività per curiosi esploratori. Muniti di lente di ingrandimento, i partecipanti andranno alla scoperta del bosco, della vegetazione e dei suoi abitanti. Le indicazioni raccolte saranno riportate su una scheda e completata, poi, con quanto trovato. Dai 7 anni in su è anche possibile partecipare a una notte nel bosco, in gruppi di massimo 8 persone, accompagnati dall’educatore. Giochi, grigliata e poi tutti a nanna in un sacco a pelo, in una vera e propria casa sull’albero, il tutto per sentirsi degli Indiana Jones.

Escursioni, sport, esplorazioni, relax e benessere per grandi e piccolisono al centro della vacanza nelle 25 strutture dei Familienhotels Südtirol. Soggiornarci è come immergersi in uno scenario fatto di emozioni e bellezza, ma anche tranquillità e coccole da vivere in famiglia.