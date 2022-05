La nuova collezione di orologi Nobile firmata Philipp Plein

- pubblicità -

Nobile è la linea di orologi dalla “bellezza superlativa” che rappresenta l’espressione più pura dell’identità Philipp Plein. Una serie di segnatempo con movimento cronografico presentano una cassa dalle dimensioni importanti, del diametro di 43 mm, che abbraccia un quadrante dal carattere forte e irriverente. Un’allure di nobiltà è data dalle pietre incastonate sul quadrante ad indicare le ore, accanto ai simboli iconici del brand che ne enfatizzano l’identità, come lo $kull 3D che compare a ore 12 e che caratterizza la lancetta dei secondi, e la forma esagonale dei contatori che esprimono le funzioni cronografiche.

Per soddisfare anche i gusti più anticonformisti, PHILIPP PLEIN declina la linea Nobile in tre varianti colore. Che sia un’esplosione di oro rosa, oro giallo o una combinazione tra verde brillante, acciaio e oro giallo, la collezione Nobile è espressione del massimalismo per cui PHILIPP PLEIN è riconosciuto e desiderato.

Impermeabili fino a 50 m, tutti i modelli montano un movimento al quarzo cronografico.

