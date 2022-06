Estate 2022: le proposte audio di casa Teufel per una stagione a ritmo di musica

- pubblicità -

Sta arrivando la stagione più attesa dell’anno e ci si prepara a passarla a ritmo di musica. Un’estate che sarà ricca di “tormentoni” suonati, ballati e canticchiati in ogni angolo, in spiaggia, sotto l’ombrellone. Da una vacanza a bordo piscina, o in montagna, esplorando realtà esotiche o in stile “staycation” nel proprio giardino, la musica sarà la colonna sonora del tempo libero! Quale modo migliore se non dotarsi di device tech di alta qualità con un suono nitido e pulito come quelli prodotti da Teufel, azienda berlinese, conosciuta a livello internazionale per i suoi sistemi audio.

- Pubblicità -

ROCKSTER CROSS – il tuo compagno di avventura

Perfetto per ogni tipologia di vacanza e attività, anche quella più sportiva, ROCKSTER CROSS è il compagno di viaggio ideale. Altoparlante stereo Bluetooth dalle prestazioni top, come la batteria dalla durata di 16 ore con una sola ricarica. La classe di impermeabilità IPX75 e la custodia gommata per proteggere dagli urti lo rendono made to resist alla stagione più calda, con tecnologia Teufel Dynamore il suono ricco è bilanciato. Un altro punto forte è la connettività, con il party mode si ha la possibilità di connettere contemporaneamente due smartphone da cui riprodurre musica e con Stereo Connect collegare un secondo Rockster Cross. Prezzo: €349,99 ora in offerta a €249,99

- Pubblicità -

BOOMSTER GO – piccolo ma con carattere

Sempre in ambito di speaker compatti, BOOMSTER GO è un’ottima alternativa per ogni occasione grazie al suono potente e alla capacità di riproduzione di ben dieci ore. Questo accessorio coloratissimo è disponibile in versione singola o come coppia di diffusori stereo Bluetooth, per una riproduzione in sincro ancora più sbalorditiva. I bassi profondi e volumi elevati senza distorsioni sono garantiti da un driver full range e da due driver passivi push-pull, mentre sul versante della connettività, BOOMSTER GO è facilmente collegabile a smartphone (iOS o Android), tablet, PC o Mac e grazie alla connettività Bluetooth consente lo streaming musicale da qualsiasi app. La sua caratteristica principale rimane la portabilità: può essere fissato davvero ovunque (cintura, treppiede, zaino, capsula spaziale) grazie al suo cinturino e alla filettatura compatibile con GoPro. Prezzo €99,99 ora in offerta a €79,99.

BOOMSTER – il re della festa

Per soddisfare anche i più fanatici della musica, Teufel ha progettato BOOMSTER, un potentissimo sistema audio mobile per eventi. Festa in giardino? Nessun problema! Stereo Bluetooth DAB + / FM per interni ed esterni, portatile con batteria agli ioni di litio ad alta capacità per tempi di riproduzione estremamente lunghi, riproduce fino a 18 ore a volume medi. Dotato di tecnologia Dynamore per un ampio palcoscenico sonoro.

Prezzo €369,99 ora in offerta a €349,99

SUPREME ON – ascolto individuale di qualità

Per chi ama rilassarsi con buona musica, queste cuffie on-ear sono la soluzione ideale: suono high-end, ottima qualità dei materiali e una durata di riproduzione continua di 30 ore in un design ricercato e colorato all’insegna del comfort (solo 165 grammi). Le cuffie SUPREME ON sono in grado di offrire grande fedeltà audio e potenza su ogni dispositivo grazie al driver HD lineare da 40mm, e ai e magneti al neodimio. Il Bluetooth 5.0 con aptX™ e AAC assicura invece un collegamento stabile di elevata qualità.

Abbasso la solitudine con le modalità Share Mode, per guardare serie TV o ascoltare musica anche in compagnia collegando due dispositivi in modalità wireless a uno stesso smartphone, tablet o PC, e Party Mode, per connettere contemporaneamente una cuffia a due sorgenti.

Prezzo €149,99 ora in offerta a €99,99