Les Beiges colorito, il nuovo make up firmato Chanel 

La linea make up LES BEIGES ha reso l’effetto naturale un vero e proprio stile. È la linea che più di ogni altra rievoca lo spirito libero di Mademoiselle Chanel.

Le creazioni LES BEIGES per il colorito reinventano le consistenze e le gestualità make up grazie a formule leggere e modulabili. Sono la promessa di un’eleganza autentica e di un ritorno all’essenziale.

Nel 2019, EAU DE TEINT rivoluziona il rituale make up dedicato al colorito: per la prima volta viene sviluppata una formula fresca a base d’acqua con microsfere di pigmenti, che si fondono a contatto con la pelle e uniformano il colorito in tutta trasparenza. Grazie a questa innovazione, la tecnologia microfluidica ha aperto un mondo di possibilità per il make up.

La rivoluzione prosegue nel 2022 con due novità: TOUCHE DE TEINT, un correttore multiuso dal risultato naturale, e EAU DE BLUSH, un fard 2.0 per esaltare le guance.

TOUCHE DE TEINT è una creazione da utilizzare come correttore, a piccoli tocchi in punti specifici, oppure come fondotinta su tutto il viso per un risultato naturale effetto “nude”. TOUCHE DE TEINT è composto da una fase acquosa, arricchita con principi attivi di origine naturale idratanti e protettivi, e da microsfere di pigmenti ultra-leggere. Attenua la visibilità delle imperfezioni, offrendo alla pelle il massimo confort. Con la sua alta concentrazione di pigmenti, TOUCHE DE TEINT migliora visibilmente l’aspetto della pelle, collocandosi a metà tra un fondotinta e un correttore. Offre alla pelle una sensazione di freschezza e di estrema leggerezza. È sufficiente emulsionare la formula per qualche secondo sul dorso della mano per consentire alle microsfere di rilasciare i pigmenti. Subito dopo l’applicazione, la pelle è uniforme, levigata, luminosa e dall’aspetto riposato. La visibilità delle imperfezioni (pori, rossori, occhiaie, ecc.) è ridotta della metà. Dopo 8 ore, la pelle appare avvolta da una maggiore sensazione di confort, come rimpolpata. TOUCHE DE TEINT, disponibile in 8 tonalità, offre un’azione antiossidante e anti-inquinamento che sublima e protegge la pelle.

EAU DE BLUSH è un fard dalla consistenza in gel leggera, le cui microsfere di pigmenti si fondono sulla pelle per guance delicatamente rosate e un’immediata sensazione di confort. Il nuovo fard CHANEL colora le guance con delicatezza, senza seccare la pelle. La sua formula acquosa offre un risultato healthy glow che dura tutto il giorno. EAU DE BLUSH esalta il make up dopo l’applicazione di EAU DE TEINT e TOUCHE DE TEINT: l’effetto bonne mine e naturale è immediato. L’applicazione, con il pennello o con le dita, è rapida e intuitiva: in pochi secondi, la formula si fonde sulla pelle.

EAU DE BLUSH è arricchito con estratto di semi di tamarindo, un principio attivo di origine naturale che contribuisce a riequilibrare l’idratazione della pelle per un effetto radioso. Il colorito è istantaneamente più luminoso e appare immediatamente più fresco. Le 6 tonalità disponibili, sono state studiate per adattarsi a tutti gli incarnati.

