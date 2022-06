Motivi lancia la Collezione Cerimonia SS22

- pubblicità -

Per la nuova stagione Motivi lancia la collezione elegante pensata per eventi e occasioni speciali, dove il gusto ricercato del brand offre la propria interpretazione dei trend del momento. Ritorna la stagione degli eventi e il brand celebra il piacere di indossare capi speciali, pensati per donne che apprezzano il potere di un abito lungo, la leggerezza dei tessuti preziosi e la consapevolezza di non passare inosservate.

Portrait of a Lady, uno dei temi che ha ispirato la collezione, eterogeneo nella palette cromatica ma coerente nell’idea, offre una femminilità rarefatta, a tratti leziosa e dal sapore vagamento retro, la stessa allure riportata nell’immaginario contemporaneo da Bridgerton. Ai colori brillanti del corallo e dell’ottanio fa da contraltare l’indole delicata del nude pastello. Il georgette viscosa apre le danze, declinando il tessuto in tre tipologie di abiti: l’attenzione si sposta da un mini dress con un profondo scollo a V e una gonna a ruota a un abito midi con schiena scollata e gonna asimmetrica, per poi concludere con un maxi dress con maniche ad aletta e fiocco sullo scollo. Per un’occasione all day long, Motivi ha pensato nella stessa variante tessuto un pantalone palazzo con camicia abbinata.

Ma non solo, l’eclettismo di abiti lunghi e tute stretch impreziosite da texture luccicanti, offre alle amanti del genere sottili reminiscenze Old Hollywood o Studio54, da sempre epitome di glamour e fascinazione. Diversi i modelli proposti da Motivi: per spaziare da un completo più sbarazzino, composto da top all’americana in costine abbinato a un pantalone a palazzo, a capi più originali come il kimono o la jumpsuit evergreen. Fucsia, rosa, mango e pesca sono i protagonisti di South – la seconda parte della collezione – e diventano la rappresentazione perfetta dell’estate di Motivi. Le tinte calde e intense colorano abiti freschi caratterizzati dalla lavorazione plissé per un effetto super girly. Una vera esplosione di colori che crea abiti d’impatto color-block. Da abbinare ai capi la linea prevede due coprispalle realizzati in toni che si mixano con tutti i colori del guardaroba.

