Pure Gold Radiance Nocturnal Balm by La Prairie

Nel 2021, ispirata dal momento fugace del tramonto sulla corona delle Alpi svizzere, La Prairie ha cercato di ricrearne la radiosità unica e di donarla alla pelle con la presentazione della collezione Pure Gold. Nel 2022, La Prairie esplora un altro meraviglioso paesaggio svizzero. Sospeso tra la maestosa mineralità e i vasti laghi della Svizzera, esiste un luogo unico che domina il lago Lemano, dove la luminosità raggiunge un apice di bellezza. È un luogo modellato da antichi vigneti terrazzati tracciati da muri di pietra. Durante il giorno, il sole splendente irradia direttamente la parete della montagna mentre i suoi raggi si riflettono sulla superficie riflettente del lago ad infiammare le rocce minerali svizzere. L’energia del sole viene catturata e immagazzinata in queste antiche pietre. Quando il sole tramonta, le cime svizzere sono velate dall’oscurità e la calma avvolge il paesaggio. Ispirati da questo fenomeno notturno, i ricercatori La Prairie hanno cercato di catturarne l’essenza.

La notte è un momento di recupero e ristrutturazione per la pelle. Questi processi di rigenerazione notturna richiedono elevate quantità di energia per funzionare in modo ottimale. Tuttavia, una pelle devitalizzata non può fornire questa energia, poiché il metabolismo cellulare – essenziale per fornire energia alle cellule – è rallentato. Il processo di invecchiamento è accelerato e i segni dell’età diventano più evidenti.

La Prairie ha progettato una formula per aumentare l’energia nella pelle devitalizzata seguendo un approccio a due fasi. In primo luogo, la formula di Pure Gold Nocturnal Balm apporta alla pelle un potente nutriente ricco di energia. Successivamente, l’esclusivo Pure Gold Diffusion System di La Prairie amplifica la conversione di questo nutriente attivando un sensore di energia. Ciò innesca l’uso ottimale del nutriente per aiutare ad alimentare i processi di ricarica notturna della pelle, che sono particolarmente dispendiosi in termini di energia.

Il Pure Gold Diffusion System offre alla pelle una sequenza di tre azioni. Per prima cosa l’oro si adagia istantaneamente sulla superficie della pelle per offrire uno splendore immediato. Segue un’intensa infusione di ingredienti ricostituenti. Infine, un rilascio costante di questi ingredienti ricostituenti, legati alle particelle d’oro depositate sulla superficie della pelle, completa la sequenza. Notte dopo notte, la pelle appare rafforzata e rinnovata. La luminosità è ripristinata. Al mattino, una nuova luminosità sorge. Tutte le creazioni La Prairie sono il risultato di 90 anni di scienza cellulare svizzera. Pure Gold Radiance Nocturnal Balm è infuso con l’esclusivo Complesso Cellulare La Prairie, un ingrediente attivo che ridona nuova vita ed energia alla pelle.

Ispirato agli antichi massaggi, il rituale notturno Pure Gold inizia con un gesto esclusivo che utilizza la Nocturnal Massage Stone, ricavata da un unico pezzo di marmo scolpito, che accompagna il Pure Gold Radiance Nocturnal Balm. Dopo detersione e l’applicazione del tonico, si applica Pure Gold Radiance Concentrate, o in alternativa, una piccola quantità di Pure Gold Radiance Nocturnal Balm sulla pelle come base per il rituale immersivo. Segue una serie di colpi di massaggio appositamente concepiti, utilizzando la pietra rinfrescante Nocturnal Massage Stone, per stimolare la microcircolazione e il flusso linfatico, consentire un libero flusso di energia e uno scambio di nutrienti e ossigeno nella pelle, aumentare il drenaggio linfatico e lenire i muscoli del viso rilasciando l’accumulo quotidiano di tensione.

Dopo aver eseguito il massaggio esclusivo, si applica Pure Gold Radiance Eye Cream. Infine, la pelle viene coccolata con l’applicazione del Pure Gold Radiance Nocturnal Balm. La Prairie persegue il suo percorso di sostenibilità con questa nuova creazione che si presenta in una confezione ricaricabile, in linea con la Pure Gold Collection, nella quale l’involucro e il tappo in metallo spazzolato di ogni creazione sono progettati per essere conservati a tempo indeterminato. Il design del contenitore è l’emblema della forma e della funzione: un coperchio scorrevole scivola in un arco, come fa il sole nella sua traiettoria, per rivelare la Nocturnal Massage Stone, in marmo minerale, racchiusa al suo interno.

www.laprairie.com