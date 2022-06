Maison Chanel sceglie un approccio olistico alla bellezza con la linea N°1

- pubblicità -

Dopo 10 anni di sperimentazione nel campo della senescenza, in collaborazione con l’Università di Vienna, Maison Chanel ha svelato gli straordinari benefici dell’estratto di camelia rossa. Con N°1 DE CHANEL, questo estratto, arricchito con acido protocatechico, è inserito per la prima volta nei trattamenti CHANEL. Oggi il fiore preferito di Mademoiselle Chanel è racchiuso nel cuore di una linea di bellezza composta da trattamenti antietà, creazioni make up e un’acqua profumata.

Ancora una volta, CHANEL precorre i tempi, grazie a due nuovi trattamenti della linea N°1 DE CHANEL: Essence Lotion Revitalisante au Camélia Rorge e Sérum-en Brume Corps Revitalisant au Camélia.

ESSENCE LOTION REVITALISANTE AU CAMÉLIA ROUGE – Rimpolpa, uniforma, illumina

Una texture speciale che a contatto con la pelle si trasforma in un gel dalla consistenza acquosa. Arricchita con acqua di camelia, la Lozione Essenza Rivitalizzante avvolge il viso in un’ondata di freschezza. La sua formula scorre perfettamente sulla pelle e si assorbe quasi all’istante. La Lozione Essenza Rivitalizzante offre una sensazione di idratazione che dura tutto il giorno. Grazie al Petal-Clear Complex, ricco di niacinamide e di estratto di camelia rossa, la Lozione essenza riduce visibilmente i segni del tempo e le imperfezioni della pelle, ridonandole tutta la radiosità della giovinezza. La Lozione Essenza Rivitalizzante è formulata con il 96% di ingredienti di origine naturale e agisce sui cinque segni del tempo: i pori sono meno e le rughe sono levigate, l’elasticità della pelle è migliorata, per un colorito perfettamente uniforme; la pelle è avvolta in una sensazione di confort e appare più luminosa.

Utilizzata in sinergia con il Siero Rivitalizzante, la Lozione Essenza Rivitalizzante rende la pelle più luminosa e rimpolpata; la pelle appare più bella e uniforme.

SÉRUM-EN-BRUME CORPS REVITALISANT AU CAMÉLIA ROUGE – Nutre, tonifica, protegge

Il Siero Brume Corpo Rivitalizzante è una brume dalla consistenza lattea che avvolge la pelle in un velo protettivo confortevole ed energizzante. La sua consistenza leggera infonde alla pelle le proprietà rivitalizzanti delle sue materie prime, avvolgendola in una brume delicata. Arricchito con acqua di camelia, offre una sensazione rinfrescante all’applicazione, mentre la fase oleosa rilascia sulla pelle i benefici dei principi attivi della formula. Grazie all’associazione delle proprietà nutrienti e lenitive dell’olio di camelia rossa e della freschezza dell’acqua di camelia, il Siero Brume Corpo Rivitalizzante tonifica la pelle e ne preserva la giovinezza. Con il 93% di ingredienti di origine naturale e il 41% di ingredienti derivati dalla camelia, il Siero brume corpo possiede proprietà antiossidanti e contiene la stessa concentrazione di camelia rossa del Siero rivitalizzante N°1 DE CHANEL.

Il Siero Brume Corpo Rivitalizzante offre 8 ore di idratazione, una sensazione di freschezza intensa e di confort immediato. Dopo un mese, la pelle appare più nutrita, levigata e più tonica.

La linea N°1 DE CHANEL è all’avanguardia della scienza e dell’innovazione, sviluppata con grande cura e con un’attenzione speciale dedicata alla sensorialità delle sue formule. Senza scendere a compromessi sul piacere unico offerto dai trattamenti CHANEL, gli esperti della Ricerca CHANEL e del Dipartimento di Neuroscienze CHANEL hanno lavorato insieme per sviluppare una gamma di 11 formule esclusive che offrono un’efficacia e una sensorialità senza precedenti.

