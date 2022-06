Liu Jo Luxury presenta Teen il nuovo smartwatch

- pubblicità -

Liu Jo Luxury, brand extension di gioielli e orologi dell’omonimo marchio di abbigliamento, continua con energia il suo percorso hi-tech evolvendo in chiave fresca e cool quello che è stato definito il “perfetto connubio tra glamour e tecnologia”. Nasce così lo smartwatch Teen, destinato a diventare il protagonista della Summer 2022 grazie ad una palette colori che racchiude tutte i sapori dell’estate. L’estro e lo stile proprio dei teenagers, a cui questo accessorio deve il nome, sono stati i driver che hanno portato alla creazione di una collezione di orologi unisex, in cui il design essenziale è stato interpretato secondo una ricetta cromatica che mixa tonalità differenti, dando vita ad una capsule collection in grado di rappresentare quell’anima glam e contemporanea adatta ad ogni età. Tra le funzioni dell’orologio, la possibilità di ricevere notifiche, avvisi, promemoria, monitorare l’attività sportiva o la propria salute; a ciò si aggiunge un alto grado di personalizzazione dello schermo, grazie all’ampia scelta di sfondi disponibili e alla possibilità di utilizzare proprie foto.

Il classico smartwatch Liu Jo viene così declinato in una nuova versione energica e frizzante, in cui l’attento studio delle caratteristiche tecniche si accompagna a quello di una ricercata palette colori che vede il quadrante ed il cinturino vestirsi di tonalità accese che vanno dal rosa bubble all’arancione passando per l’azzurro cielo ed il verde lime.

A completare questa speciale capsule, una versione degli auricolari bluetooth Liu Jo monocromo con un’ampia gamma di tonalità frizzanti, per dare vita ad un divertente e colorato mix&match tecnologico.Lo smartwatch Teen si presenta come il perfetto accessorio glam-tech, curato nei minimi particolari e con quel tocco di vivacità regalato da una palette colori energica e brillante.

www.liujo.com