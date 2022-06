La protezione solare Sea & Skin Friendly by Gerard’s

- pubblicità -

Si chiama Sea & Skin Friendly ed è composta da formule innovative, che garantiscono salute per la pelle e il minimo impatto ambientale. Le formulazioni di Gerard’s sono water resistant e offrono protezione ad alto spettro UVA-UVB, sono fotostabili e hanno un’elevata tollerabilità.

La funzione protettiva è data da un pool di ingredienti antiossidanti, tra cui:

Hydropuntil, ricavato dalle pale di Fico d’India raccolte in Sicilia

ricavato dalle pale di Fico d’India raccolte in Sicilia Olio di Vinaccioli e Olio di Oliva di provenienza italiana

di provenienza italiana Ecobiofluidi di Mirtillo Selvatico e Melograno, da coltivazioni biologiche certificate

Anche il packaging è buono per l’ambiente. Gerard’s infatti ha eliminato il foglietto illustrativo e i secondari sono realizzati con carta certificata FSC, senza plastificatura e sbiancanti chimici.

Le novità della linea sono:

PANAREA SPF 50+ Crema solare viso spot control SPF 50+ UVA-UVB

Oltre a proteggere dal sole, è al contempo una base trucco leggera ad azione anti-macchia. L’esclusiva formula spot-control, grazie allo speciale Phyto-complexTM WHT, previene, infatti, la formazione di nuove macchie e aiuta a contrastare le esistenti.

POSITANO – Doposole viso ad azione slow-age dalla texture cremosa e carezzevole che ripara e rigenera la pelle del viso in profondità. Grazie alla sinergia dei principi attivi presenti nella sua formula, svolge una straordinaria azione decongestionante, antiossidante e idratante. Perfetto per lenire la pelle e ripristinare il livello di idratazione ottimale, contrasta l’invecchiamento cutaneo e i danni solari.

E per preparare al meglio la pelle all’esposizione solare, i laboratori Gerard’s hanno studiato un integratore a base di estratti secchi, minerali e vitamine: SUN-ACTIVE ICE POP DRINK al gusto di frutti esotici. Ideale per ottenere un’abbronzatura più uniforme, luminosa e duratura, non contiene glutine, lattosio e alcol.

www.gerards.com