Idratare la pelle con le maschere Shake&Shot di Dr.Jart+

Si tratta di divertenti Shake & Shot Masks di Dr.Jart+, le innovative maschere rimodellanti in gomma che, trattenendo i principi attivi ed evitandone l’evaporazione, penetrano nella pelle ancor più in profondità rispetto ad una maschera in tessuto, aumentandone così l’efficacia.

L’obiettivo è quello di idratare e purificare. Le due speciali maschere si preparano al momento e permettono alla formulazione di raggiungere rapidamente la superficie cutanea e donare in modo rapido ed efficace i benefici di cui ha più bisogno. Come? Basta shakerare. Le maschere in caucciù Shake & Shot si adattano perfettamente ad ogni tipologia di pelle e sono composte da tre elementi distinti: due booster, uno a base di acqua e uno che contiene i principi attivi, e un contenitore che ricorda i bicchieri dei milk-shake degli anni ‘50.

Sarà sufficiente versare i booster nel contenitore e shakerare per attivare la formula in gel della maschera. Applicare, quindi, uno strato omogeneo sul viso, evitando contorno occhi e labbra, e lasciar agire fino all’assorbimento completo della formula a base di caucciù che si trasformerà in un film peel-off delicato e facile da rimuovere.

Molto più piacevole e semplice da usare di una normale maschera peel-off, questo prodotto adatto a tutti, non richiede dosaggi precisi. Nutre, idrata e, mentre la indossi, offre una meravigliosa sensazione di freschezza e un delicato effetto peeling. Le maschere in caucciù Shake & Shot di Dr.Jart+ sono disponibili in 2 versioni: Idratante e Purificante.

