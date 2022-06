Le donne curvy non rinunciano all’eleganza: la nuova collezione di Marina Rinaldi

- pubblicità -

Finalmente le donne curvy non sono più costrette a rinunciare all’eleganza e ad outfit che siano in linea con le tendenze del momento. Siamo nel 2022 e fortunatamente i canoni della moda si stanno a poco a poco rivalutando, includendo anche quelle taglie comode che qualche decennio fa erano completamente escluse dalle stesse passerelle. Oggi, le donne possono finalmente esprimere al massimo la propria unicità ed eleganza e parte del merito va sicuramente a quelle case di moda che hanno pensato a collezioni più inclusive. Marina Rinaldi è un grande esempio in tal senso e con la sua nuova collezione Elegante propone vestiti eleganti da cerimonia semplicemente straordinari, rivolgendosi proprio alle donne curvy.

- Pubblicità -

Abbiamo dato uno sguardo all’ultima collezione di questo brand ormai storico e dobbiamo ammettere che di capi in linea con le ultime tendenze ne abbiamo trovati parecchi, uno più bello ed esclusivo dell’altro.

Marina Rinaldi: nella collezione Elegante tanti abiti da cerimonia esclusivi per le taglie comode

La collezione Elegante di Marina Rinaldi è dedicata interamente agli abiti da cerimonia: vestiti da sfoggiare nelle occasioni speciali e nei grandi eventi, per apparire raffinate ed in linea con le tendenze moda del momento. La particolarità di questa collezione, come d’altronde tutte le altre della casa di moda italiana, è quella di contemplare esclusivamente taglie comode. Le donne che cercano abiti in grado di valorizzare il proprio corpo possono trovare nella collezione Elegante di Marina Rinaldi la soluzione perfetta per esprimere al meglio se stesse e la propria bellezza.

- Pubblicità -

I tessuti sono straordinariamente leggeri, al punto che scendono con una sinuosità unica lungo il corpo senza fasciare eccessivamente. I colori puntano tutto sulle tonalità del momento, ma non mancano nuances più classiche o addirittura le fantasie floreali, sempre perfette per eventi e cerimonie esclusive.

Il capo di punta della collezione è la camicia ampia: un vero e proprio must have per la primavera-estate 2022, che non può assolutamente mancare nel guardaroba delle fashion addicted.

Anche l’acquisto degli abiti diventa più semplice

Nella spesso frenetica ricerca di un outfit da cerimonia, il tempo non basta mai e le incertezze sul fitting possono rendere la scelta più complicata. Marina Rinaldi offre la massima flessibilità in questo senso: oltre all’ecommerce e alla classica possibilità di recarsi direttamente in negozio, infatti, il brand ha inserito una nuova opzione, il Try&Buy.

Si tratta di un servizio pensato per chi non può visitare la boutique, ma non vuole rinunciare alla possibilità di provare i capi prima di acquistarli in modo definitivo. Le clienti possono contattare da remoto (videochiamata, Whatsapp, telefono) uno dei negozi aderenti selezionandoli dalla lista disponibile sul sito.

Dopo una consulenza con il responsabile di vendita, viene selezionata e inviata a casa della cliente una selezione di capi in linea con le esigenze. Questa operazione è gratuita, si chiede solo una carta di credito per una preautorizzazione, ma sino al momento della scelta finale non viene addebitato l’importo degli acquisti.

Una volta ricevuti i capi, la cliente può provarli e decidere se e cosa tenere. A quel punto, verrà addebitato solo quanto effettivamente acquistato e il resto verrà rispedito al negozio senza costi aggiuntivi, perché il reso sarà organizzato dalla responsabile di vendita in base alle disponibilità della cliente.