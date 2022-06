Costa Azzurra, il nuovo profumo firmato Tom Ford

- pubblicità -

Tom Ford presenta il debutto della sua ultima fragranza esclusiva, COSTA AZZURRA PARFUM, un tuffo nei piaceri edonistici, lussuosi del Mediterraneo, un’interpretazione ancor più intensa della fragranza originale sublimata da note legnose e di erbe aromatiche.

- Pubblicità -

COSTA AZZURRA PARFUM è un respiro di aria fresca permeata dalla stuzzicante vivacità del limone italiano mentre un estratto di legno di quercia particolarmente vigoroso e abbinato a note di cipresso trasmette il sentore della fitta vegetazione forestale costiera. Una sbalorditiva assoluta di cisto e un accordo armonioso di legni d’ambra sono pervasi da un’ondata di luminosità e dall’insieme trapela lo spirito di un lusso discreto, riservato e senza limiti.

Il profumo è racchiuso in un flacone metallizzato. Le versioni da 50ml e 100ml sono contenute in un’elegante bottiglia scanalata adornata da una raffinata targhetta in metallo dorato con tappo abbinato.

- Pubblicità -

“COSTA AZZURRA PARFUM è la versione più intensa del profumo originale, l’espressione di un’evasione edonistica sulle coste mediterranee. Penso che, in questo momento, tutti noi abbiamo bisogno di un momento di evasione.” – Tom Ford.

www.tomford.com