La Collezione di orologi Easy Shape di Furla

La nuova linea Easy Shape di Furla si fa portavoce del prezioso patrimonio manifatturiero del brand proponendo accessori alla moda che con un inedito tocco di classe completano un look casual chic. I segnatempo combinano tra loro gli elementi chiave dello stile Furla ed un design contemporaneo, con un occhio vigile e attento alla conservazione del pianeta.

Proposti in diverse versioni, con quadrante e cinturino azzurro avio, nero oppure con stampa pitone, i nuovi orologi vantano l’utilizzo di una pelle italiana ecofriendly di cui diverse certificazioni ne garantiscono l’autentica italianità raccontando l’attenzione del marchio per la salvaguardia dell’ambiente. La Maison, infatti, si avvale delle tecniche più all’avanguardia per ridurre al minimo l’emissione di inquinanti e l’utilizzo di materie prime, diminuendo di conseguenza il livello dell’impatto della produzione sul pianeta.

La cassa – del diametro di 32 mm – in acciaio inossidabile caratterizza gli orologi con cinturino e quadrante azzurro avio oppure nero. Il trattamento IP color oro rosa definisce le linee dell’originale segnatempo con quadrante e cinturino dalla stampa pitone, particolarità che rende questo modello un pezzo unico.

Minimal ed elegante, il quadrante degli orologi mostra l’iconico logo ad arco Furla a ore 12, e indici delicati che indicano le ore 3, 6 e 9.

www.furla.com