Guerlain celebra due tra le sue icone: l’Ape e la leggendaria Terracotta

- pubblicità -

Terracotta Blooming Bee invita ad entrare in un giardino estivo, per un incarnato luminoso, effetto bonne mine. Questa nuova poudre è una reinterpretazione di Terracotta Light, la bronzing powder effetto pelle baciata dal sole. Oggi formulata con il 96% di ingredienti di origine naturale, la tonalità n.3, un vero best-seller, è racchiusa nell’iconico cofanetto. La cialda è decorata con una splendida ape floreale, composta da un blush rosato e un delicato illuminante universale.

- Pubblicità -

Emblema della Maison Guerlain, l’ape, risplende dei colori dei fiori, catturando così tutta la luminosità dei giorni più radiosi dell’anno. “Questa powder è un vero must-have per l’estate. Leggera, con un blush delicato, perfetta per valorizzare tutti gli incarnati!” – Violette, Guerlain Make-up Creative Director. Terracotta Blooming Bee applicata sugli zigomi, sul dorso del naso e la parte alta della fronte, definisce i lineamenti e riscaldare delicatamente l’incarnato. Ispirata a un bellissimo giardino e resa ancora più bella dall’ape Guerlain, Terracotta Blooming Bee è perfetta per l’estate.

- Pubblicità -

www.guelain.com