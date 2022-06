ELEMIS London celebra i Fab five

- pubblicità -

Rivelare la pelle più radiosa di sempre con una selezione di best sellers firmati ELEMIS: i Fab 5 di ELEMIS. Si tratta di cinque must-have intramontabili, cinque prodotti skincare che promettono quello che mantengono: una pelle sana, ringiovanita e dalla radiosità incredibile. Sfidano le tendenze del momento con le loro consistenze uniche, profumazioni divine e con risultati che si possono vedere in sole 2 settimane.

Oggi più che mai ELEMIS celebra questi best sellers in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. L’occasione migliore per esaltare il brand più orgogliosamente Made in England.

DETERSIONE – Pro-Collagen Cleansing Balm 100g

È un balsamo struccante dalla consistenza trasformativa. È un detergente ricco e cremoso che sulla pelle si trasforma in olio e a contatto con l’acqua diventa un latte. La confezione contiene un panno 100% in cotone che può essere utilizzato per aiutare il processo di detersione e per effettuare una delicata esfoliazione. Deterge a fondo la pelle rimuovendo senza fatica trucco e impurità, ottimo per chi applica il fattore di protezione solare e per chi è alla ricerca di un balsamo che deterga e nutra la pelle allo stesso tempo. La sua profumazione è iconica e uno dei marchi di fabbrica di ELEMIS. Contiene 9 oli essenziali tra cui lavanda, geranio e mentolo che calmano e rilassano mente e corpo.

ESFOLIAZIONE – Dynamic Resurfacing Facial Pads 60pc

La tecnologia brevettata di 3 enzimi incoraggia il rinnovamento cellulare e un complesso di fermenti prebiotici favorisce l’eliminazione fisica della pelle morta con conseguente pelle più luminosa. Un prodotto multifunzione davvero intelligente! Funge da tonico, siero ed esfoliante. Il lato intrecciato offre un’esfoliazione fisica, mentre gli enzimi forniscono un’esfoliazione chimica. Un uso regolare migliora l’aspetto dei pori, grana della pelle non uniforme e regala un incarnato luminoso.

NUTRIMENTO – Superfood Facial Oil 15ml

Si tratta di un olio viso ricco ma di facile assorbimento che, grazie alla sua miscela di superfood e prebiotici, agisce sulle pelli spente e prive di vitalità per regalare un incarnato radioso e in salute. Semi di broccoli, daikon e cetriolo sono tra gli ingredienti contenuti in quest’olio viso portentoso dalla fragranza green e dalla formula 100% vegana.

TRATTAMENTO – Pro-Collagen Eye Revive Mask 15ml

È una maschera per il contorno occhi dalla consistenza gel, ottima per assottigliare e minimizzare l’aspetto di linee sottili e rughe nella zona perioculare. Da usare come maschera per gli occhi durante la notte per nutrire la delicata zona perioculare, tuttavia la sua texture leggera come una nuvola lo rende ottimo da usare come strato sotto il trucco al mattino o sopra il trucco durante il giorno. Riapplicato più volte durante il giorno risveglia lo sguardo e addio occhiaie e borse.

IDRATAZIONE ANTI ETA’ – Pro-Collagen Marine Cream 50ml

Nasce nel 2003 e rivoluziona il mondo della skincare anti-age in maniera definitiva. La sua formula rivoluzionaria si stratifica meravigliosamente sotto il trucco grazie alla texture in gel crema leggera ma con tutti i benefici di un prodotto anti-età. Il suo segreto? Alghe portentose tra cui la Padina Pavonica, la protagonista assoluta di tutta la linea Pro-Collagen, un’alga nota per favorire l’idratazione, la compattezza e l’elasticità della pelle. Test clinici dimostrano un miglioramento dell’idratazione dopo 1 ora di utilizzo di Pro-Collagen Marine Cream, mentre il 95% degli utenti concorda che Pro-Collagen Marine Cream ha ridotto drasticamente l’aspetto delle linee sottili e delle rughe.

it.elemis.com