Manifattura Aurora presenta la collezione Ambienti

Manifattura Aurora accompagna gli appassionati e i collezionisti di strumenti di scrittura in un inedito viaggio sinestetico concepito per esplorare diversi ambienti naturali, il Ghiacciaio, la Tundra, la Giungla, i Tropici e il Deserto, attraverso un viaggio volto a lasciare il segno, che culmina in un gesto unico e tradizionale: la scrittura.

All’interno della collezione Ambienti prendono forma straordinarie creazioni che consentono di vivere vere e proprie esperienze pluri-sensoriali. Preziosi strumenti di scrittura da sperimentare mettendo in campo tutte le opportunità del “sentire” attraverso la vista, il tatto, l’udito e soprattutto l’olfatto, oltre al gesto della scrittura in sé. Sono state realizzate aromi esclusivi in collaborazione con la più antica azienda italiana di profumi, le cui note si ispirano ai 5 ambienti naturali che si vogliono rievocare.

La collezione esordisce con la penna stilografica Ghiacciaio, un omaggio ai paesaggi glaciali, meraviglie naturali che sono rievocate dai colori e dai decori della creazione. Le penne stilografiche con corpo e cappuccio in Auroloide screziata bianca e azzurra scrivono di un inchiostro turchese che incontra e si intreccia con le gelide note del ghiaccio.

Il viaggio prosegue per celebrare un ambiente caratterizzato da una vegetazione particolare, fatta di muschi e licheni, la Tundra. Forme di vita uniche, tipiche di un clima rigido e di una morfologia del territorio singolare che è ricordata nei colori dell’Auroloide screziata del corpo e del cappuccio delle penne, come il turchese dei meravigliosi laghi glaciali che incontra e si mescola al marrone scuro delle rocce. La fragranza è una ricerca di profumi aromatici del timo e di piccole piante odorose.

L’esperienza sensoriale continua nella Giungla. Ad indicare la via, l’emozione e le sensazioni evocate da un paesaggio intimo, rigoglioso ed incontaminato. Fitta ed impenetrabile, con una ricca biodiversità di fauna e flora uniche, la giungla ha ispirato la tonalità dell’Auroloide che caratterizza il corpo e il cappuccio della penna stilografica di un verde brillante.

E’ la volta di paradisi incontaminati dominati dalla natura, dalla vegetazione fitta tropicale, ricca di palme, mogano ed ebano, abitata da una fauna multicolore. La linea di strumenti di scrittura ispirata all’ambiente tipico dei Tropici scrive di un azzurro acceso, una tonalità intensa come il mare.

Il viaggio termina in un ambiente caratterizzato dalla presenza di un terreno sabbioso, dove il clima arido e le temperature estreme danno vita ad un paesaggio unico dai colori caldi, il Deserto. Una tonalità infuocata ed avvolgente, l’arancione, caratterizza l’Auroloide screziata del corpo e del cappuccio della penna, impreziosita da eleganti finiture in argento si unisce ai i profumi dell’Ambra e dell’incenso.

Gli strumenti di scrittura sono custoditi in un astuccio di legno laccato nero e affiancati da una speciale collaretta con flacone di inchiostro abbinato. L’elegante libretto, all’interno dell’astuccio, si compone di una carta ruvida e traspirante sulla quale è stata vaporizzata l’esclusiva profumazione Aurora le cui note riconducono la mente a ciascuno degli ambienti.

La linea di penne stilografiche Ambienti è prodotta interamente all’interno della Manifattura in un’edizione limitata di 580 esemplari ciascuna. Il logo del brand è posizionato sull’anello del cappuccio, realizzato in argento tramite la tecnica della microfusione, al di sopra della dicitura “Made in Italy”. Le penne stilografiche montano un pennino d’oro massiccio 18 carati rodiato, prodotto interamente all’interno della Manifattura Aurora.

www.aurorapen.it