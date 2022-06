Idee regalo: orecchini

- pubblicità -

Periodo di festeggiamenti e celebrazioni… festeggiare è davvero bello e piacevole, ma spesso la frenesia può essere rovinata da una piccola nuvola a ciel sereno: che regalo fare alla festeggiata, o al festeggiato??!

Nessun problema, prima bisogna considerare una serie di fattori: subito in mente vengono il rapporto che si ha con questa persona, l’occasione e il budget per il pensiero (sia questo individuale che collettivo).

Noi quest’oggi siamo attenti alla tradizione e diciamo: un gioiello fa sempre la sua figura! Bracciali, orecchini, anelli…è il perfetto simbolo di un pensiero brillante dedicato a una persona così preziosa! Certo, bisogna preoccuparsi di trovare quello giusto! Vediamo insieme qualche consiglio utile

Un gioiello per il tuo gioiello

Donare un gioiello porta con sé significati profondi: come dicevamo, è un pensiero carino e brillante. La persona che lo riceve penserà sempre a noi ogni volta che lo indosserà, e si tratta di un oggetto che è in grado di trasformare l’abito con il quale viene indossato, sempre. I gioielli non hanno età, e gli orecchini ancora meno!

Soprattutto se possiamo scegliere tra una grande offerta di varietà e tipologie.

Tipi di orecchini: quale scegliere?

Se volete regalare un paio di orecchini, o semplicemente acquistarli per voi, il prossimo passo è scegliere il modello, in una costellazione infinita e brillante tra tanti modelli, per ogni gusto!

Orecchini lobo

Per un regalo discreto ma sofisticato, in grado di fare effetto andiamo sul classico: orecchini da lobo. Non pendenti ma brillanti e luminosi, sono in grado di offrire un tocco di classe in più al viso. Questo modello è l’ideale per un look elegante, ma anche per arricchire quello di tutti i giorni.

Perfetti con un acconciatura raccolta, o un taglio corto che scopre bene le orecchie, sono altrettanto deliziosi anche vedendoli sbucare da dietro alcune ciocche dei capelli sciolti.

Cerchi

Per gli orecchini a cerchio vale lo stesso discorso di quelli da lobo: tocco elegante, un po’ più vistoso, ma anche frizzante e colorato per il look di tutti i giorni; ancora meglio per una serata danzante, o una serata estiva dove questi cerchi, sottili o bombati, completano l’outfit e soprattutto l’attitude da festa e spensieratezza. Anche in questo caso, potete scegliere tra modelli semplici e delicati oppure arricchiti con dettagli o colori diversi.

Mono orecchini (ear cuff)

È vero che gli orecchini sono andati sempre a coppia, ma le abitudini stanno un po’ cambiando…se si tratta di una persona amante degli orecchini, con diversi buchi all’orecchio (non solo nei lobi), si può anche azzardare un modo orecchino: fare una composizione con due oggetti diversi, oppure farla completare a lei tra quelli della sua collezione.

Tra gli orecchini mono, tra i trend degli ultimi tempi sono molto quotati gli ears cuff, particolari e alla moda, da abbinare con altre paia di orecchini vecchi e nuovi per composizioni davvero originali; di solito sono disponibili in tantissimi materiali e colori.