Seta Cotone Falconeri, la miscela di fibre magiche

Dall’unione di due fibre pregiate come la seta e il cotone nasce un filato le cui performance e proprietà sono così elevate tanto da definirlo il cashmere delle fibre estive: la Seta Cotone Falconeri. Una miscela di fibre magica, perfettamente bilanciata e studiata dal brand, composta dal 57% seta e dal 43% cotone.

La presenza delle due fibre lo rende un materiale resistente, senza sacrificare la morbidezza al tatto: mischiando la seta e il cotone si sommano e si potenziano i benefici di ciascuna fibra già di per sé rilevanti. La seta infatti apporta brillantezza, elasticità e isolamento termico; il cotone è sinonimo di freschezza, ipoallergenico e traspirante. Leggerissimi e super confortevoli, i capi in Seta Cotone si possono indossare direttamente a contatto con la pelle o insieme ad altri filati, e donano un tocco elegante ad ogni look.

Per la Primavera Estate 2022, Falconeri punta su una palette colori raffinata e brillante: Ciclamino, Mare light – una luminosa tonalità di azzurro intenso – il vivace Verde fluo e il caldo Nocciola. Immancabili anche i colori basici: tra i bianchi, il primo più ottico e il secondo nella nuances Sale, il Nero passe-partout che non può mancare, e l’intramontabile Blu Navy.

Tanti i modelli new classic tra cui scegliere: dalla maxi-maglia over a mezza manica con scollo a V davanti e dietro, passando per la maglia a manica lunga a palloncino e scollo a V, fino ad arrivare al versatile cardigan con bottoncini e bordi a costine. Super sofisticato il pull girocollo, leggero e a maniche lunghe, ideale per ripararsi dalla brezza estiva della sera e la T-shirt over mezzamanica e asimmetrica che, grazie al gioco di forme, ben si adatta ad ogni look.

