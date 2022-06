Estate leggera con i maxi dress e le maxi gonne firmate MALO

- pubblicità -

I maxi dress e le maxi gonne fanno subito estate: freschi, ampi e leggeri, possono essere indossati sia per un look da giorno che per un’occasione serale. Perfetti sia in città che al mare, quelli firmati Malo, brand iconico del Made in Italy, sono proposti in fantasia floreale, sui toni pastello o sui toni del blu.

Abito (€ 630,00) e gonna (€ 380,00) in lino con stampa floreale pastello. Abito (€ 740,00) e gonna (€ 490,00) in cotone e lino con stampa floreale blu. La plissettatura sullo scollo dell’abito e sulla vita della gonna è realizzata a mano dalle esperte artigiane di Malo.