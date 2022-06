Roger Dubuis per la Run to Monaco

- pubblicità -

Roger Dubuis annuncia il suo ritorno alla Run to Monaco in veste di cronometrista ufficiale di quella che è senza dubbio una delle avventure su quattro ruote più esclusive al mondo. La Run to Monaco è un appuntamento annuale unico lungo i percorsi più mozzafiato del Mediterraneo; un viaggio imperdibile che unisce supercar e le migliori esperienze con la gara fra i più appassionati e impavidi proprietari di queste auto avanguardistiche sulla strada che conduce al Grand Prix di Monaco.

I motori si sono accesi a Roma, per poi attraversare la bellissima Toscana e fare un pit-stop nella splendida Portofino. Lungo il percorso i protagonisti della gara vivranno esperienze culinarie d’eccellenza, show unici e serate memorabili in location spettacolari. Il viaggio si è concluso a Monaco dove l’emozione e l’eccitazione della nota gara di Formula 1 è stata vissuta appieno nella lussuosa cornice di un superyacht davvero esclusivo.

Supercar straordinarie, luoghi indimenticabili, divertimento assicurato: Roger Dubuis fa immergere questo esclusivo gruppo di intenditori nell’eccitante universo dell’Hyper Horology™ con una carrellata di segnatempo d’eccezione mossi da calibri iper meccanici.

www.rogerdubuis.com