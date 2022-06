Malo sperimenta nuovi accostamenti come Cashmere e rafia

- pubblicità -

Malo, brand iconico del Made in Italy, sperimenta tradizione e ricerca, per dare vita a capi inediti e di grande pregio.

E così il nobile cashmere incontra la rafia naturale. Due fibre, apparentemente lontane, che convergono ed entrano in dialogo grazie alla massima espressione dell’artigianalità firmata Malo e alla costante ricerca di nuove tecniche di lavorazione. Dall’abilità, dalla pazienza, dal patrimonio artigianale e dal grande know-how della maison fiorentina nascono piccoli capolavori da indossare: il girocollo e il cardigan in catenella di cashmere, color panna, realizzati in punto rete con ricamo floreale in rafia, rigorosamente realizzato a mano. Il risultato, capi unici ed estremamente raffinati, emblema di quella capacità e di quell’antica arte della maglieria che solo mani esperte sanno trasferire nelle creazioni firmate Malo.

Il girocollo e il cardigan in cashmere e rafia fanno parte della nuova collezione PE 2022, En plein air. Una collezione che esprime tutta la voglia di vivere liberi e in sintonia con il mondo che ci circonda, senza rinunciare alla classe, al lusso soffuso e all’eccellenza firmati Malo.

www.malo.it