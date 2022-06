La cura del corpo secondo RINGANA

- pubblicità -

L’austriaco RINGANA, pluri-premiato per filosofia cosmetica, per packaging innovativo e soprattutto per modello di business, presenta il suo modo di trattare il corpo e presenta due prodotti dalle formule essenziali fatte solo di attivi estratti da piante: FRESH body wash e FRESH body MILK. Questi prodotti sono virtuosi perché concepiti a piena tutela dell’ambiente, educano e premiano chi agisce consapevolmente: alla nona bottiglia in vetro utilizzata, il consumatore può restituire i vetri a Ringana per la rigenerazione e per ringraziamento riceve un prodotto in vetro.

- Pubblicità -

FRESH body wash, un prodotto specifico per la detersione quotidiana sotto la doccia, a base di estratti di muschio, felce dolce e amamelide e arricchito da uno speciale complesso amico del microbioma. Si chiama Natural Biotic Complex 7 (NBC7) e grazie ai suoi sette ingredienti – tra cui cellule staminali vegetali, fermenti e zucchero – rafforza la funzione di barriera della pelle e allo stesso tempo la idrata.

FRESH body MILK è un latte corpo a base di pregiati oli ed estratti vegetali quali betaina, estratta dalla barbabietola da zucchero, succo fresco di aloe, estratto di corteccia di magnolia e squalene con effetto nutriente e lenitivo.

- Pubblicità -

ringana.com