INSÌUM presenta due nuovi trattamenti solari globali anti-età

La linea solare IN/SUN firmata INSÌUM si arricchisce di due innovativi trattamenti viso e contorno occhi ad alta tecnologia per la cura e la protezione completa dell’epidermide dai danni causati dai raggi UVA, UVB, raggi infrarossi (IR) e luce blu.

EMULSIONE SOLARE ANTI-ETA’ PROTEZIONE SOLARE ALTA SPF 30 e EMULSIONE SOLARE ANTI-ETA’ PROTEZIONE MOLTO ALTA SPF 50+ sono i nuovi trattamenti globali enti-età arricchiti da innovativi filtri invisibili che offrono una protezione ad ampio spettro per viso, contorno occhi, collo e décolleté. Al cuore della loro formula ci sono attivi funzionali high-tech e vegetali che contribuiscono a contrastare l’invecchiamento cutaneo indotto dall’esposizione solare e la comparsa di arrossamenti e macchie solari. Protetta e idratata, la pelle è più luminosa, l’incarnato più uniforme. La texture è ultraleggera, ad assorbimento immediato, ma che garantisce idratazione intensa e prolungata.

Adatti a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili, possono anche essere utilizzato tutto l’anno come trattamento protettivo quotidiano.

La formula è water resistant, efficace, senza alcool, reef friendly, vegana, broad spectrum, standard europei Iso Colipa, dermatologicamente testato e 100% made in Italy.

Modo d’uso:

Per una perfetta applicazione, dosare bene il prodotto facendo mezza pressione sull’erogatore, massaggiare e ripetere.

Come trattamento quotidiano: applicare al mattino su viso, collo e décolleté come fase finale della routine di cura della pelle sopra il trattamento siero abituale. Lasciare assorbire completamente prima dell’applicazione del make-up.

Come solare: applicare uniformemente sulla pelle asciutta mezz’ora prima dell’esposizione solare e riapplicare ogni 2 ore. Dopo aver sudato, nuotato o essersi asciugati, ripetere l’applicazione.

La gamma di protezioni solari Eco Spray INSÌUM IN/SUN:

MEDIA SPF 15 CON ATTIVATORE DELL’ABBRONZATURA SPRAY – 150 ml

ALTA SPF 30 CON ATTIVATORE DELL’ABBRONZATURA SPRAY – 150 ml

ALTA SPF 50 CON ATTIVATORE DELL’ABBRONZATURA SPRAY – 150 ml

CREMA SOLARE ANTI-ETA’ PROTEZIONE SOLARE MOLTO ALTA SPF 50+

VISO E ZONE DELICATE – 50 ml

La linea comprende anche un innovativi prodotto dalla duplice funzione:

Pre & Doposole con attivatore dell’abbronzatura spray

Formula leggera e a rapido assorbimento da utilizzare sia come attivatore dell’abbronzatura prima dell’esposizione solare sia come doposole per riparare, lenire ed idratare la pelle. L’innovativo Pre & Doposole IN/ SUN prepara la pelle ad un’abbronzatura più rapida ed uniforme grazie ad un attivatore che stimola la sintesi di melanina. Dopo l’esposizione solare, gli estratti vegetali e gli attivi lenitivi e disarrossanti hanno un effetto calmante, leniscono e restituiscono comfort alla pelle soggetta alle aggressioni dei raggi UV. Sublima, prolunga ed intensifica l’abbronzatura con una texture leggera e setosa che si assorbe all’istante.

I solari, come tutti i prodotti INSÌUM, sono dotati di un QR code, presente sul pack esterno, dal quale ricavare tutte le informazioni sul prodotto, dagli ingredienti al modo d’uso, fino alle indicazioni su come smaltirlo nel modo corretto. Per una maggiore consapevolezza e per un approccio più etico e sostenibile.

www.insium.it