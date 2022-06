Hair Rituel di Sisley presenta un trattamento detergente delicato

- pubblicità -

I nostri capelli sono quotidianamente sottoposti a numerose aggressioni, proprio come la nostra pelle: stile di vita, stress, inquinamento, lavaggi frequenti ma, soprattutto, l’uso di prodotti per lo styling che creano un eccesso di residui e di impurità. Ecco che la fibra capillare risulta essere alterata, i capelli sono piatti e spenti, privi di vitalità e lucentezza. Insomma, una sensazione di “capelli pesanti” alla radice e mai veramente puliti. L’alleato ideale per i capelli normali tendenti al grasso è Soin Lavant Doux Pureté à l’extrait de Thé de Java di Hair Rituel by Sisley, da utilizzare alternandolo, secondo necessità, ad altri soin detergenti della gamma.

Si tratta di uno shampoo delicato che agisce come una vera e propria “boccata di ossigeno” per il cuoio capelluto e la fibra capillare: dà loro freschezza e leggerezza e restituisce vitalità, volume e lucentezza ai capelli.

Un nuovo prodotto specifico si unisce a Masque Purifiant Avant-Shampoing per una routine mirata in grado di trattare contemporaneamente cuoio capelluto e fibra capillare. Questo soin detergente racchiude un cocktail di principi attivi purificanti che permette di ritrovare rapidamente dei capelli freschi, leggeri e luminosi. Soin Lavant Doux Pureté offre un’azione purificante grazie all’estratto di Tè di Java. L’olio essenziale di Rosmarino, antiossidante, assieme all’olio essenziale di Verbena Esotica, energizza il cuoio capelluto. Soin Lavant Doux Pureté è un’autentica “boccata di ossigeno” capillare che lascia sui capelli un sillage fresco e delicatamente profumato. Grazie a un nuovo tensioattivo non solfato di origine naturale, Soin Lavant Doux Pureté deterge delicatamente i capelli rispettando il cuoio capelluto, anche quello sensibile. A contatto con l’acqua, la texture fresca e traslucida di Soin Lavant Doux Pureté si trasforma in una schiuma fine e cremosa, lasciando un sillage fresco e delicatamente profumato sui capelli.

Il rituale freschezza Hair Rituel by Sisley

Per la massima efficacia, Soin Lavant Doux Pureté fa parte di una routine di pulizia completa che include La Brosse Brillance & Douceur e Masque Purifiant Avant-Shampoing .

La Brosse Brillance & Douceur elimina i primi residui e tonifica il cuoio capelluto. Questa spazzola con setole di cinghiale, fatte di cheratina come i capelli, favoriscono una distribuzione equilibrata del sebo: i capelli risultano meno grassi alla radice e meglio nutriti sulle punte.

Soin Lavant Doux Pureté deterge delicatamente,purifica e rinfresca cuoio capelluto e fibra capillare. Ideale alternato agli altri soin Lavant Hair Rituel by Sisley.

Masque Purifiant Avant-Shampoing assorbe ed elimina il sebo e le impurità dal cuoio capelluto. Si utilizza 2 volte la settimana per proteggere i capelli dall’inquinamento interno ed esterno.

