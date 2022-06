Pandora: i nuovi gioielli per l’estate che inizia

- pubblicità -

I nuovi gioielli Pandora, grazie ai simboli che ricordano i panorami e i suoni dell’estate, permettono di portare sempre con sé i ricordi più belli. Sentirsi in vacanza ovunque ci si trovi, con charm a forma di frutta esotica o che richiamano gli elementi della foresta pluviale, del mare e del deserto. Ne sono un esempio il nuovo charm Pandora ispirato al camaleonte che cambia colore a seconda della temperatura.

Oppure il nuovo charm Pappagallo del Paradiso che luccica con uno spettro di colori vivaci, creato usando una tecnica di smaltatura che dona un aspetto sfumato. E ancora, le perle coltivate d’acqua dolce combinate con il filo blu intrecciato, creano il perfetto bracciale estivo.

I nuovi gioielli evocano il suono delle onde del mare e il fascino delle palme.

Gli appassionati possono indossare i charm come speciali ricordi delle proprie vacanze estive sui nuovi bracciali di pelle intrecciata o sui porta charm in Argento Sterling 295. Ogni design è stato creato per permettere di raccontare una storia unica e creare ogni giorno look che richiamino vacanze paradisiache.

