Le Secret Actif Matifiant firmato Eisenberg Paris

- pubblicità -

Le Secret Actif Matifiant esibisce una formula in crema molto fluida e vellutata per un superbo effetto cipriato di lunga durata. Idratante, tonificante e rigenerante, regola l’iper secrezione sebacea grazie ai suoi agenti opacizzanti bio-tecnologici e l’azione idratante continua dell’Acido Ialuronico.

- Pubblicità -

Le Secret Actif Matifiant è una base perfetta per il makeup per le pelli mista e grasse. Contiene filtri UVA e UVB per un’ottimale protezione dalle nocive radiazioni solari. Si applica al mattino su viso e/o collo sulla pelle perfettamente detersa. Se la pelle è mista, si applica sulla Zona T. Si può applicare sotto ad altri prodotti di trattamento.

La sua Formula Tri-Molecolare® è unica e rivoluzionaria, fulcro di tutti i prodotti EISENBERG, brevettata in tutto il mondo da José Eisenberg, creatore della Marca.

Elaborata dopo anni di ricerche al vertice della bio-cosmetica, è diretta sull’azione combinata delle molecole attinte dalla natura. Questa formula rigenera, energizza e ossigena l’epidermide. Nel cuore di tutti i trattamenti, essa permette di dinamizzare tutti i principi attivi associati nelle formulazioni assicurando risultati spettacolari e di lunga durata, per una pelle più giovane, più tonica e luminosa.

Le3 molecole lavorano in perfetta sinergia:

Gli Enzimi, dall’azione rigenerante, sono molecole biotecnologiche ad effetto cheratolitico che favoriscono la perfetta assimilazione dei principi attivi e garantiscono una migliore qualità del mantello cutaneo;

Le Citochine, dall’effetto energizzante, estratte dal latte, sono molecole chiave dell’autocontrollo cellulare che agiscono sui recettori di altre cellule per indurre numerose reazioni vitali tra cui il rinnovamento cellulare;

reazioni vitali tra cui il rinnovamento cellulare; Le Biostimoline, dall’azione ossigenante, estratte dai germogli di faggio, favoriscono l’ossigenazione delle cellule, risorsa di energia vitale così come la sintesi del collagene e dell’elastina che garantiscono la tonicità e l’elasticità.

- Pubblicità -

www.eisenberg.com