Estée Lauder annuncia Pure Colour Envy Luxe Eyeshadow Quads

Nuove palette, occhi eleganti con gli ombretti Pure Color Envy Luxe Eyeshadow Duad e una nuova gamma di blush con polveri micronizzate con Pure Color Envy Sculpting Blush, il tutto firmato Estée Lauder.

Pure Color Envy Luxe Eyeshadow Duad

Ecco la nuova generazione di ombretti Estée Lauder. I nuovi Pure Colour Envy Luxe Eyeshadow Quads rendono facile la creazione di un look occhi perfetto, grazie a polveri lussuose dal colore puro e ricco di pigmento. Matte e luminose, queste formule morbide si sfumano facilmente, resistono inalterate a lungo.

Ogni palette contiene quattro shades dalle diverse finiture, abbina tocchi di colore più audaci con colori neutri complementari, tutti portabilissimi. Opachi, satinati, brillanti, matte o perlati, sono stati ideati per soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze. La polvere morbida aderisce perfettamente senza creare sgradevoli difformità sulle pieghe della palpebra. I nuovi Pure Colour Envy Luxe Eyeshadow Quads sono testati oftalmologicamente e adatti a chi indossa lenti a contatto. Privi di solfiti, oli minerali e solfati.

Modo d’uso:

Usare l’estremità in spugna degli applicatori inclusi per ottenere un colore uniforme e intenso. Per un finish più leggero, sfumare con il pennello.

Questa palette di ombretti è disponibile in 4 varianti, ciascuna con 4 tonalità:

Aubergine Dream : lavanda brillante, prugna intenso e matte, pesca opaco, oro rosa perlato

: lavanda brillante, prugna intenso e matte, pesca opaco, oro rosa perlato Desert Dunes : beige caldo, chiaro e opaco, marrone intermedio brillante, marrone intenso semi-opaco, sabbia matte

: beige caldo, chiaro e opaco, marrone intermedio brillante, marrone intenso semi-opaco, sabbia matte Grey Haze : bianco luminoso, grigio caldo chiaro e medio frost, marrone scuro freddo e matte

: bianco luminoso, grigio caldo chiaro e medio frost, marrone scuro freddo e matte Boho Rose: corallo intenso, pesca pallidoperlato, pesca matte, marrone caldo luminoso

Pure Color Envy Sculpting Blush

“Un tocco di fard sui punti in cui arrossisci naturalmente (mento, fronte e guance) ti donerà un look meraviglioso”. – Estee Lauder

Un tocco di colore puro, oppure più morbido, per sfumare o definire: il fard è il beauty tip per evidenziare e scolpire. Blush per risplendere. Polveri facili da usare che migliorano il nostro look. Illumina le guance con una fresca sfumatura di colore. Piacevole texture di polveri e pigmenti levigati e sferici, una texture morbida e setosa che si sfuma facilmente.

La gamma aggiornata di Pure Colour Envy Sculpting Blush regala sfumature in bellissime finiture che lasciano una luce sofisticata e radiosa. Setosi, luminosi, si adattano ad un’ampia varietà di incarnati. Colori brillanti, finitura satinata con pigmenti in polvere finissima e lieve che offrono una straordinaria dimensione.

www.esteelauder.it