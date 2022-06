Pitla Cuna, l’Eco Relais in Alto Adige

- pubblicità -

Pitla Cuna (Piccola culla) è un esclusivo Eco Relais che si trova a Terlano, in Alto Adige, luogo ideale per chi ama viaggiare in armonia con la natura e scoprire posti autentici, senza rinunciare alla comodità della vita di città, a due passi. Le due incantevoli Bolzano e Merano sono davvero vicine (7 e 18 km) e sono facilmente raggiungibili coi mezzi pubblici o anche in bici.

Solo 6 camere, tutte diverse e uniche. L’intera casa è costruita in legno e con materiali naturali, mentre, gli interni sono progettati secondo il concetto del Feng Shui, sia per le materie prime armonizzanti, come il parquet in rovere, sia per i colori e l’orientamento dei mobili. Ogni camera è fornita di piccolo balcone/terrazzo privato, da cui si può godere di un panorama mozzafiato su tutta la Val d’Adige.

La famiglia proprietaria ha come filosofia la protezione della terra ed è per questo che la struttura è stata realizzata completamente in legno, in grado di essere a emissioni zero, grazie anche al risparmio dell’acqua e all’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Pitla Cuna vuole essere un punto di riferimento tra gli Eco Relais, non solo in Alto Adige ma in tutta Italia. Per la colazione sono offerti solo prodotti locali a km 0, senza imballaggio, e i dolci sono preparati nella propria cucina. La struttura è una casa clima AA interamente in legno, e quindi a bassissima dispersione termica ed è in grado di produrre il 100% dell’energia di cui ha bisogno grazie a un sistema combinato da un impianto fotovoltaico, solare termico, con una pompa di calore che fornisce acqua calda, riscaldamento e raffreddamento. L’acqua è la risorsa più preziosa e bisogna evitare sprechi. Per questo motivo sono stati installati flussometri che diminuiscono lo spreco dell’acqua del 50%, senza influire sul confort di utilizzo. L’acqua per l’irrigazione e il wc è piovana, raccolta in un pozzo separato e il lavaggio della biancheria è regolato in base alle richieste della clientela. Anche per la piccola piscina si è optato per una costruzione naturale, che non prevede l’uso di sostanze chimiche.

Pitla Cuna è ideale per chi viaggia per divertimento ma anche per chi si trova in Alto Adige per motivi di lavoro e non vuole rinunciare a sentirsi anche un po’ in vacanza. Si trova a due passi dalla città di Bolzano ma allo stesso tempo è immersa nel verde e nella quiete. Le camere sono dotate di wi-fi ad alta velocità, scrivanie ampie, illuminazione da ufficio e sala colazioni aperta H24, per incontri con clienti o partner, oltre a un sistema di detox acustico.

La struttura è perfetta per una vacanza con bambini, le stanze ampie offrono lo spazio adeguato per aggiungere una culla o un lettino separato. La zona tranquilla in mezzo ai meleti è ideale per andarci in passeggino o in bici. La piscina con acqua salata, non troppo profonda, è perfetta per i bambini e il giardino offre tante possibilità per giocare.

Il territorio è famoso, oltre al vino, per la coltivazione di mele e di asparagi, quest’ultimi celebrati ogni anno in primavera. La chiesa parrocchiale di Terlano è un edificio tardo gotico del XIV secolo. Il piccolo campanile laterale, in stile romanico, esisteva già nel XIII secolo. La Chiesa ospita la collezione di affreschi più ricca di tutto l’Alto Adige.

Terlano è anche il luogo perfetto per una vacanza all’insegna dello sport e delle attività all’aria aperta. Passeggiate, escursioni, ciclismo, mountain bike e golf sono praticabili per la maggior parte dell’anno. Durante il periodo estivo è possibile refrigerarsi nei vicini laghi balneabili, come Monticolo o Caldaro, e nelle numerose piscine. Per chi ama camminare è possibile fare passeggiate semplici, fino a sentieri ben segnalati a quote più elevate, su montagne come la Mendola, il Salto, il Renon e il Monte Regolo.

Da giugno ad ottobre guide esperte organizzano gite per ogni livello di difficoltà. Lungo le rive dell’Adige, costeggiata da meleti, è possibile percorrere la ciclabile per una piacevole gita primaverile, arrivando fino a Bolzano o Merano. Gli appassionati di Mountain Bike possono divertirsi sulle montagne e i boschi circostanti. In inverno, invece, gli amanti degli sport invernali possono raggiungere facilmente i comprensori sciistici più belli dell’Alto Adige (Val Gardena, Renon, Obereggen..). A 5 minuti da Pitla Cuna, c’è anche un bellissimo campo da golf (Golf Club di Appiano).

www.pitlacuna.it