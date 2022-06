Jo Malone London: una nuova collezione firmata dallo stilista Richard Quinn

- pubblicità -

Jo Malone London in collaborazione con lo stilista Richard Quinn ha creato una collezione limited-edition dedicata alla casa. La fragranza e i profumi di una casa di stile e alla moda sono stati rivisitati con la raffinatezza delle stampe vivaci create da Richard non solo per i prodotti ma anche per le scatole regalo, i nastri e per altri tocchi finali di eleganza. Specializzato in abbigliamento femminile e tessuti stampati, è stato il primo stilista ad aver ricevuto il prestigioso Queen Elizabeth II Award for British Design quando è stato istituito nel 2018. Il premio gli è stato consegnato da Sua Altezza La Regina in persona.

Coppia di Candele Design Edition

- Pubblicità -

La coppia The Fruity Floral Pair, presentata in una confezione dalla stampa floreale, è l’ideale per creare un’atmosfera intrigante e ricca di fascino. L’opulenta Peony & Blush Suede è abbinata al tocco dorato di English Pear & Freesia per una fragranza floreale deliziosamente succosa. Oppure perché non abbandonarsi alla sensazione di fiori di campo in piena fioritura con The Wild Flower Pair? Honeysuckle & Davana con i suoi toni assolutamente brillanti affianca l’ipnotizzante Wild Bluebell per diffondere la radiosità di una fragranza floreale.

Candela in Ceramica Tuberose Angelica Design Edition

Metti in scena la sontuosità con la regina dei fiori bianchi: la sensuale tuberosa accarezzata dal sentore speziato fresco dell’angelica. La candela, realizzata artigianalmente in ceramica nel Regno Unito, è decorata con una stampa floreale Richard Quinn.

La collezione propone 5 diverse box.

‘Entrambi i nostri brand sono radicati nella cultura British ed entrambi amiamo il mondo della fantasia e dei fiori, quindi collaborare è stato molto naturale. Abbiamo cercato di rappresentare visivamente i profumi utilizzando diversi stili nei disegni delle stampe’- Richard Quinn.

La Collezione

Coppia di Candele Design Edition – The Fruity Floral

Coppia di Candele Design Edition – The Wild Flower

Candela in ceramica Tuberose Angelica Candela

- Pubblicità -

www.jomalone.eu