Lenti da vista: come scegliere quelle giuste

Le lenti da vista aiutano a migliorare la visione e a proteggere gli occhi da raggi solari, riverberi e luce blu; la scelta degli occhiali da vista non può dunque limitarsi a una valutazione estetica della montatura, ma deve tenere conto della funzionalità delle lenti, senza trascurarne la qualità.

L'evoluzione della ricerca ha permesso di fare enormi passi in avanti anche in questo campo, mettendo a disposizione di chi ha problemi alla vista lenti sempre più evolute e in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Per farsi un'idea della grande varietà di lenti da vista disponibili sul mercato e delle numerose funzioni che possono svolgere a favore dei nostri occhi, è consigliabile consultare direttamente i siti dei produttori specializzati di lenti da vista.

La vasta offerta di lenti può generare un po’ di confusione, soprattutto in chi non ha molta esperienza in questo ambito e magari non conosce la differenza tra lenti monofocali e progressive, oppure si trova spaesato di fronte a termini come fotocromatico e polarizzato. Di seguito vi forniremo tutte le informazioni di cui avete bisogno per orientarvi nella scelta delle lenti da vista più adatte a voi.

Lenti da vita monofocali e progressive: di quali ho bisogno?

Il primo aspetto da valutare quando si deve acquistare un paio di occhiali per correggere i difetti visivi riguarda la tipologia delle lenti, le quali possono essere monofocali o progressive.

Le prime, dotate di un solo fuoco, permettono di correggere difetti visivi semplici che riguardano o la visione a distanza o quella da vicino; questo tipo di lenti è ideale per chi ha problemi di miopia e astigmatismo, due difetti che possono essere corretti insieme, oppure di presbiopia. Attenzione però: se si soffre al contempo di miopia e di presbiopia, scegliendo le lenti monofocali si dovranno acquistare due paia di occhiali da vista.

Per ovviare a questo inconveniente, è possibile ricorrere alle lenti progressive, le quali permettono di correggere sia la visione da lontano che quella da vicino, fornendo ai nostri occhi un adattamento istantaneo a qualsiasi contesto visivo.

Quando scegliere le lenti fotocromatiche

Le lenti da vista fotocromatiche offrono ai nostri occhi una protezione ideale dai raggi solari diretti e dal riverbero grazie al particolare trattamento a cui sono sottoposte. Grazie ai sali di alogenuro d’argento aggiunti alla preparazione del vetro, le lenti diventeranno più scure in presenza di luce solare e si schiariranno quando ci si troverà in ambienti chiusi oppure al buio. Questa caratteristica, oltre a offrire una protezione totale dai raggi UV, garantisce una visione nitida in ogni momento della giornata ed evita di dover sostituire ogni momento gli occhiali.

A cosa servono le lenti polarizzate

Le lenti polarizzate sono molto utili in caso di forti riverberi in quanto, respingendo una parte dei raggi solari, evitano l’abbagliamento e garantiscono una visione ottimale. Questo tipo di lente è molto utile quando si è alla guida di un veicolo oppure quando si praticano sport sulla neve o in prossimità di corsi d’acqua, ossia in tutti quei contesti in cui i riverberi luminosi possono causare abbagliamento e danneggiare gli occhi privi di adeguata protezione.