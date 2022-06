Le borse Made in Italy di Lara Di Gianni

- pubblicità -

La designer italiana Lara Di Gianni lancia sul mercato la sua prima collezione di borse di lusso, presentandola in occasione dell’ultima Fashion Week di Parigi. La collezione permea di elementi naturali e componenti artigianali, ergendosi ad inno di stile italiano e diventando un prodotto universale in grado di affascinare e catalizzare l’attenzione delle donne di tutto il mondo.



Bellezza, artigianalità e cura dei dettagli diventano così sinonimo delle creazioni firmate Lara Di Gianni: ogni borsa è una piccola opera d’arte, contraddistinta da pellami certificati Working Leather Group ed elementi naturali come manici in legno e inserti in corno di bue, che provengono da approvvigionamenti etici e che rendono unica ogni sua creazione.

Nascono così dalle abili mani degli artigiani italiani creazioni come Nemidiana e Ade le quali presentano un manico in legno di noce caratterizzato da venature, sfumature e colori naturali: ogni manico è realizzato interamente a mano, a partire da un unico ramo, e per realizzarlo occorrono più di 15 passaggi e 5 giorni di lavorazione, rendendo ogni creazione un pezzo unico.



Inoltre sono sinonimo di trasversalità: utilizzabili in tre diverse modalità è possibile indossarle come clutch, come tracolla o come belt bag. Lara Di Gianni ha il suo ufficio stile a Brighton, in UK, ma vuole che ogni pezzo traspiri l’eccezionale savoir-faire dell’artigianalità del Bel Paese. Etica ed estetica si fondono all’unisono dando così vita a creazioni sofisticate, dal design unico: una selezione di classici-contemporanei con un occhio sempre rivolto alla femminilità e all’artigianalità per coloro che credono nella bellezza del mondo e nella forza dei loro sogni.

www.laradigianni.com