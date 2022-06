Elicriso e Verbasco nella nuova linea doposole di Biofficina Toscana

- pubblicità -

Biofficina Toscana propone una nuova linea di cosmetici after sun a base di Elicriso e Verbasco bio toscani. Un toccasana per viso, corpo e capelli, che sublima l’abbronzatura con idratazione garantita e che protegge dal sale e dal sole per un effetto capelli sani. La linea composta da 3 prodotti Dopo Sole garantisce:

abbronzatura intensificata, dorata, uniforme e pelle ben idratata; capelli idratati, protetti dai danni indotti da sole e salsedine; sentori fruttati e fioriti. A completezza, si aggiunge l’Idrolato di Elicriso, lenitivo ed emolliente. Da applicare su pelle e capelli.

Crema capelli doposole 100 ml

idratante-disciplinante, ideale come trattamento doposole. Con estratto di alga di mare ad azione condizionante, acqua di riso fermentata per un’intensa attività idratante uniti ad estratti bio toscani di elicriso e verbasco dalle proprietà addolcenti. Reidrata i capelli lasciandoli morbidi e disciplinati.

Latte doposole intensificatore abbronzatura 200 ml

Latte lenitivo-intensificatore doposole, idratante e di facile assorbimento. Contiene un intensificatore di abbronzatura che dona uniformità favorendo i naturali processi di riparazione cutanea dopo l’esposizione al sole. Oltre a Elicriso e Verbasco bio toscani, dalle proprietà lenitive, il laboratorio Biofficina Toscana ha aggiunto fattori emollienti e di idratazione naturale per una pelle idratata e rigenerata e un’abbronzatura sana, uniforme e duratura. Dalla texture leggera e fresca, contiene un intensificatore di abbronzatura che dona uniformità all’incarnato, favorendo i naturali processi di riparazione cutanea dopo l’esposizione al sole. Estratti bio toscani di elicriso e verbasco dalle proprietà lenitive si combinano con fattori emollienti. La crema viso idrata, lenisce e rinfresca la pelle per un’abbronzatura sana e duratura.

Crema viso doposole 50 ml

Dalla texture leggera e fresca, contiene un intensificatore di abbronzatura che dona uniformità all’incarnato, favorendo i naturali processi di riparazione cutanea dopo l’esposizione al sole. Estratti bio toscani di elicriso e verbasco dalle proprietà lenitive si combinano con fattori emollienti. La crema viso idrata, lenisce e rinfresca la pelle per un’abbronzatura sana e duratura.

Idrolato di Elicriso 100 ml

Acqua floreale per viso, corpo, capelli&cute.

Viso e corpo: azione lenitiva, astringente e dermopurificante. Si può usare puro oppure mescolato con gli abituali prodotti di skincare.

Capelli& cute: azione purificante-lenitiva.

Consigliato anche per la diluizione di tutti gli shampoo Biofficina Toscana.

