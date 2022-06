CHANEL WANTED: la nuova capsule collection di orologi Chanel

- pubblicità -

Nel 2022, Chanel presenta la sua nuova capsule collection di orologi, CHANEL WANTED. Il logo CHANEL è al centro del processo creativo e imprime la sua identità modello in modo completamente diverso. Questa collezione è una storia del quasi ossessivo attrazione di sei lettere inseparabili, la firma di queste nuove creazioni.

Una scatola in legno laccato nero che rivela sei eccezionali orologi J12.

I sei orologi J12 38 mm in ceramica nera tono su tono sono dotati del Caliber 12.1. con 34 diamanti taglio brillante. La corona di ogni orologio è incastonata con un diamante. Numerato e limitato a 5 pezzi.

I sei orologi J12 – possono essere venduti separatamente.

Cassa in ceramica e acciaio nero opaco altamente resistente con rivestimento nero. Fondello in vetro zaffiro con menzione “N 1/5”.

Acciaio con rivestimento nero lunetta fissa e anello in ceramica nera opaca con lettere “CHANEL” in

ceramica nera lucida. Quadrante in oro smaltato nero opaco con lettere “CHANEL” in smalto lucido nero.

Acciaio con rivestimento nero non avvitato corona trattamento set con un diamante taglio brillante

(~ 0,15 carati). Bracciale in ceramica nero opaco altamente resistente e fibbia pieghevole tripla in acciaio.

Calibro 12.1: movimento di fabbricazione a carica automatica, certificato cronometro dal COSC (Istituto ufficiale svizzero per il controllo dei cronometri), con rivestimento nero e nero peso oscillante impostato con 34 diamanti taglio brillante (~ 0,26 carati).

Riserva di carica: ~ 70 ore.

Funzioni: ore, minuti, secondi.

Diametro: 38 mm.

Diamanti: 35 diamanti taglio brillante (~ 0,41 carati).

J12 Wanted de CHANEL

L’audace orologio J12 38 mm è svelato in ceramica nera lucida. Gli elementi grafici sul quadrante e lunetta sono completamente scomparsi per far posto alle iconiche sei lettere di CHANEL, affermarsi come un motivo grafico con un forte impatto. In bianco su nero, si estendono stravagante attraverso il quadrante e si sovrappongono sulla lunetta. L’audace orologio J12 33 è svelato in ceramica bianca.

Una filigrana di loghi si dispiega dalla lunetta al quadrante. Il design è raffinato, squisito e grafico, mentre la composizione è abilmente asimmetrico. Queste due creazioni della collezione WANTED giocano sulla loro dualità, offrendo ognuna una interpretazione del motivo CHANEL e sono in Edizioni limitate.

Prèmiere Wanted de CHANEL

Penzoloni dal bracciale a catena dell’orologio Première, le 6 lettere pendenti di “CHANEL” ballare liberamente al polso. Edizione limitata. Cassa d’acciaio. Fondello in acciaio con menzione “LIMITED EDITION”.

Quadrante laccato nero. Corona in acciaio con cabochon in onice. Bracciale a catena in acciaio, intrecciato con pelle nera e 6 ciondoli lettera “CHANEL” in acciaio e lacca nera. Movimento al quarzo ad alta precisione. Funzioni: ore, minuti. Resistenza all’acqua: 30 metri.

Codice COCO Wanted de CHANEL

Questo disegno adotta la potenza grafica delle sei lettere che punteggiano il suo cinturino in pelle. Lo spirito è rock, un tempo per la sicurezza e l’eccesso, in cui le lettere di ortografia CHANEL diventare un simbolo che risuona. Edizione limitata. Cassa e lunetta in acciaio. Fondello in acciaio con menzione “LIMITED EDITION”. Quadranti laccati nero, un set con un diamante taglio principessa (~ 0,10 carati). Cinturino in vitello goffrato nero con finiture argento e fodera in vitello nero, trattato palladio Lettere di “CHANEL”. Movimento al quarzo ad alta precisione.

Il Boy de CHANEL

Le sei lettere in acciaio sono rivettate al cinturino in pelle. Tra “CHA” su un lato e “NEL” dall’altro, la cassa dell’orologio rivela un quadrante laccato nero con un design pixel nello spirito degli anni ’90. Edizione limitata.

Cassa e lunetta in acciaio. Fondello in acciaio con menzione «LIMITED EDITION». Quadrante laccato nero con motivo rodiato. Corona in acciaio con spinello nero cabochon. Cinturino in vitello intercambiabile nero effetto satinato con lettere “CHANEL” trattate in palladio. Movimento al quarzo ad alta precisione.

