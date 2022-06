Il piumino 4 stagioni di Schneiders Salzburg

- pubblicità -

Ci sono piumini e piumini. E poi, c’è il piumino da red carpet, quello nato per oscurare tutti gli altri. Lo firma Schneiders Salzburg, insuperabile quando si tratta di conferire un aplomb sartoriale e soluzioni “brillanti” a un capospalla imbottito. Lo storico marchio salisburghese, da 75 anni studia e crea coat dalla vestibilità ineccepibile e dall’eccellenza stellare, anche quando si tratta di pezzi casual.

Difficile a credersi, eppure il modello “Serina” è proprio questo: un capospalla casual da esterno, ma che ha tutta la grazia e la raffinatezza di una giacca elegante.

Si tratta di un piumino 4 stagioni dal peso ideale per questo debutto di primavera, che si appoggia appena sui fianchi, che dice un secco “no” ai volumi over ma ha il punto vita leggermente segnato, per dare slancio alla silhouette ed equilibrio all’outfit.

La lavorazione è leggerissima, proprio perché l’imbottitura top quality in 100% piumino light premium non è racchiusa nel tradizionale sacco. Tre dettagli – tra gli altri – regalano al piumino “Serina” un twist particolare: i revers, classici e discreti, i tre pratici bottoni automatici di metallo e le tasche verticali chiuse da zip, in nome di un mix armonioso tra sporty e sartoriale.

I colori sono ultra chic: dal sabbia dorato al salvia al faggio, dall’azzurro cielo al navy, si abbinano facilmente e sanno elevare all’ennesima potenza ogni look, che si tratti di tubini d’ordinanza o pantaloni slim, di jeans baggy o gonne lunghe e lievi, da sera.

Regala a chi lo indossa bagliori da star perché la poliammide Luxury Techno Shiny con cui è realizzato ha un aspetto molto lucente.

www.schneiders.com