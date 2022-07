Roma Uomo Green Swing la fragranza di Laura Biagiotti

- pubblicità -

Durante la cerimonia annuale di consegna del Premio Accademia del Profumo, la giuria del rinomato concorso ha premiato Roma Uomo Green Swing come “Miglior Creazione Olfattiva Maschile”. La proclamazione stata realizzata per la prima volta nella forma di un corto cinematografico ispirato alla commedia all’italiana: “Profumo di Premio“, trasmesso in anteprima ieri sera sui canali Facebook e YouTube di Accademia del Profumo.

- Pubblicità -

Una prima visione che racconta il connubio tra Profumo e Cinema, tema portante dei progetti culturali di Accademia del Profumo 2022, e che ha come interpreti protagonisti dell’universo fragrante: i profumi vincitori nelle diverse categorie, tra i quali Roma Uomo Green Swing di Laura Biagiotti.

Roma Uomo Green Swing è la fragranza che Laura Biagiotti Parfums dedica all’active lifestyle: la nuova frontiera dell’eleganza maschile. Il classico Roma uomo, lo storico profumo che dal 1992 è il sigillo olfattivo dello stile Biagiotti “for men”, si unisce al mondo del golf per cui la maison Laura Biagiotti ha da sempre un’autentica passione.

- Pubblicità -

Da qui l’idea del giovane e talentuoso naso Daphné Bugey di costruire una fresca partitura olfattiva appartenente alla famiglia dei legnosi, floreali e verdi, pensata per uomini raffinati ed eleganti per definizione, con la passione del golf e dello sport in generale.

Il classico flacone in vetro che riecheggia nella forma i fregi del Pantheon è verniciato ad acqua di verde-erba (grass green) ed è sormontato da un tappo bianco ottico con finiture matte come una pallina da golf.

www.laurabiagiotti.it/profumi