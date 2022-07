Daniel Wellington lancia la nuova linea di orologi Quadro e Petite

- pubblicità -

Con l’obbiettivo di diventare il marchio leader mondiale negli orologi di qualità, design e appeal fashion, Daniel Wellington lancia il quadrante in madreperla per le sue collezioni best-seller, Quadro e Petite.

- Pubblicità -

Con questo nuova proposta, Daniel Wellington intende celebrare la bellezza della natura. Conosciuta per le sue proprietà uniche, la madreperla si distingue per la sua iridescenza, che permette di assumere note di colore diverse a seconda delle angolazioni da cui si guarda.

“Grazie alla proprietà distintiva della madreperla, tutti quadranti sono pezzi unici e questo permette di avere un orologio one of a kind per chiunque lo indossi”, afferma Olof Nordström, Head of Design di Daniel Wellington.

- Pubblicità -

Il quadrante in madreperla presenta sfumature in oro rosa ed è disponible nelle collezioni Petite e Quadro, iconiche del Brand. Questo nuovo quadrante – rettangolare nella linea Quadro e tondo in Petite – si abbina a tre diverse varianti di cinturino, in pelle pressata rosa nude con motivo coccodrillo, realizzato in acciaio inossidabile con una raffinata placcatura in oro rosa, oppure abbinato ad un’elegante cinturino in maglia pressata. In ultimo, è disponibile il modello NATO rosa nude, che regala un’allure più sporty chic.

www.danielwellington.com