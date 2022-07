Erborian presenta CC WATER

- pubblicità -

CC WATER di Erborian è un prodotto ultra-fresco in grado di garantire un finish leggero e delicato al tuo incarnato. Degna compagna di squadra della leggendaria CC Cream, un vero e proprio best seller nel segmento ibrido dei prodotti beauty che eccelle in tutte le categorie (ne viene venduta una ogni 90 secondi).

C’è chi predilige i prodotti cremosi dalla texture oleosa, e c’è chi invece preferisce fermamente i prodotti a base d’acqua.

Per questi ultimi è stata creata CC WATER, sorprendentemente leggera e facilmente applicabile sulla tua pelle. Questo prodotto, oltre a godere di una texture ibrida dalla consistenza acquagel, è infuso con pigmenti incapsulati e acido ialuronico, per una formula completa che va a posizionarsi esattamente a metà tra skincare e makeup. CC WATER è priva di siliconi e fenossietanolo e la sua formula non contiene filtri UV.

La pelle risulta immediatamente rinfrescata e idratata, grazie alla texture simil-gel che esalta l’incarnato senza però appesantire la pelle.

L’acido ialuronico, presente in questa CC WATER, potenzia istantaneamente l’azione idratante e rimpolpante: la pelle non sarà mai stata tanto luminosa e rimpolpata.

Con le sue proprietà lenitive, la Centella Asiatica, ingrediente chiave nelle formulazioni Erborian, costituisce il cuore della CC WATER. La combinazione perfetta per risultati immediati e a lungo termine.

