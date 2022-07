L’invitata Perfetta firmata Atelier Emé

- pubblicità -

La Collezione Cerimonia per l’Invitata Perfetta si è lasciata sedurre dalla luce e dai colori della Costiera Amalfitana. Un connubio di vento tra i capelli, rumore del mare, profumo di limoni. La collezione di Atelier Emé è pensata per tutte le invitate, non solo per testimoni e damigelle, per essere perfetta in ogni occasione. I classici abiti lunghi si impreziosiscono con ricami in paillettes e volant sullo scollo davanti. I mini dress ricoperti di strass e paillettes, che giocano con i volumi, sono perfetti per uno stile giovane, sensuale e fuori dalle righe, mentre completi sartoriali dalle forme ricercate riescono a risaltare elegantemente la silhouette diventando pezzi fondamentali della collezione.

I colori brillanti della linea risaltano sugli sfondi immacolati che offre la città di Amalfi: il color Marea richiama le sfumature delle acque, il Desert Rose, delicato e femminile, si alterna al color Edera, profondo ed elegante, per poi lasciare spazio a colori più forti come il Papaya.

La proposta di tessuti è diversificata, ma la ricerca di materiali pregiati rimane sempre al primo posto, questa volta con un’attenzione particolare anche verso ai materiali preziosi, per rendere alcuni abiti adatti a party all night long.

La collezione presenta abiti che rendono l’invitata una vera Invitata Perfetta, facendole vivere un sogno attraverso la magia di un abito.

www.atelier-eme.com