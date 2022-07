Le idee regalo più trendy nel 2022

- pubblicità -

Trovare il regalo perfetto per ogni occasione può rivelarsi davvero complicato, soprattutto al giorno d’oggi. Molte persone hanno infatti di tutto e proprio per questo motivo si rischia di essere costretti a ripiegare su un qualcosa di completamente inutile e privo di significato: il classico dono che si fa perché si vogliono evitare figuracce. Eppure, di regali di tendenza nel 2022 ce ne sono parecchi e alcuni di questi sono talmente originali che si prestano a qualsiasi occasione. Vediamoli insieme, in modo da trovare ispirazione ed evitare inutili sprechi.

# Fotoregali: con Gifta sono originali ed unici

- Pubblicità -

I fotoregali continuano ad essere tra le tendenze più in voga degli ultimi anni e si prestano a qualsiasi occasione perché sono completamente personalizzabili. Si tratta di un’idea sicuramente molto interessante, in quanto scegliendo un fotoregalo si è certi di donare un qualcosa di unico ed originalissimo, che il festeggiato di sicuro non possiede già. Parliamo infatti di un oggetto (che può essere un cuscino, una maglietta, una tazza, una shopping bag e via dicendo) sul quale si può far stampare la fotografia che si desidera. Un regalo dunque personalizzato al 100% e allo stesso tempo anche funzionale ed utile. Per coloro che preferiscono rimanere sul classico, rientra nella categoria dei fotoregali anche il poster con cornice: un dono da appendere in casa che fa sempre il suo figurone. In Gifta è possibile dare forma a questi e a tanti altri regali unici, da personalizzare con le proprie foto ricordo più preziose, in pochi click!

# Gadget tecnologici: utili e moderni

Tra le altre idee regalo di tendenza nel 2022 troviamo i cosiddetti gadget tecnologici, ossia quegli oggetti che si rivelano spesso utili soprattutto per coloro che non riescono a fare a meno dei dispositivi di ultima generazione. Un classico esempio di gadget tecnologico è il powerbank, ossia una batteria esterna che può essere caricata mediante un normale cavetto micro USB e portata sempre con sé viste le sue dimensioni ridotte. Se il telefono o qualche altro dispositivo dovesse scaricarsi, grazie al powerbank è possibile ricaricarlo anche senza la necessità di una presa di corrente. Di gadget tecnologici comunque ne esistono moltissimi al giorno d’oggi: altri esempio sono il portachiavi smart, la chiavetta USB, lo scaldatazze da collegare al PC e via dicendo.

# Borraccia termica ed altri regali green

Ad andare molto di moda al giorno d’oggi sono anche tutti quei regali che possono essere definiti green perché in qualche modo sostenibili e rispettosi dell’ambiente. In tale categoria possiamo trovare moltissimi oggetti, anche molto differenti tra di loro, dunque non c’è che l’imbarazzo della scelta in quanto ad idee. Andiamo dalla classica ma pur sempre utilissima borraccia termica (definita green in quanto consente di ridurre l’utilizzo di plastica monouso) alle matite sprout che rappresentano una simpatica idea regalo per coloro che desiderano spendere poco. La loro particolarità sta nel fatto che una volta utilizzate e consumate, possono essere piantate nella terra per veder crescere una bella piantina. Sulla loro sommità è infatti presente una capsula contenente dei semi.

# Il cofanetto per il viaggio o l’esperienza

- Pubblicità -

Infine, ancora molto in voga sono i cofanetti che propongono diverse attività o soggiorni presso strutture convenzionate, che il festeggiato può scegliere liberamente.